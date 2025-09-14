विवरणपत्र दाखल करण्यात तांत्रिक अडचणींमुळे अडचणी
पुणे, ता. १४ ः आयकर विवरणपत्र (आयटीआर) दाखल करण्यासाठी सोमवारी (ता. १५) शेवटचा दिवस असल्याने रविवारी दिवसभरात मोठ्या प्रमाणात आयटीआर दाखल झाले. मात्र आयटीआर ई-फायलिंग संकेतस्थळावर करदात्यांना तांत्रिक अडचणींमुळे मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. विशेषतः संकेतस्थळ संथगतीने चालणे, लॉगिन न होणे, फॉर्म २६ एएस डाऊनलोड करता न येणे, अपलोड करताना त्रुटी येणे अशा समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
सोमवारी दिवसभरात आयटीआर दाखल न झाल्याने अनेकांची धाकधूक वाढली असून उद्या तरी तो दाखल होणार का? अशी चिंता त्यांना सतावत आहे. गेल्या वेळच्या तुलनेत यावेळी कोट्यवधी लोक अद्याप रिटर्न दाखल करू शकले नाहीत. सरकारने आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलैवरून १५ सप्टेंबरपर्यंत वाढवली होती. पण आता पुन्हा अंतिम मुदत वाढवली जाणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
गेल्या दोन दिवसांपासून आयटीआर दाखल करण्यात तांत्रिक अडचण येत आहे. तांत्रिक अडचणी आणि संकेतस्थळावर आलेला ताण यामुळे ही अडचण येत असावी. जर मुदतवाढ झाली नाही, तर अनेकांना दंड, व्याज व परताव्यात उशीर होण्याची शक्यता आहे. अनेक करदाते आता मुदतवाढीची मागणी करत आहेत.
- संदीप शेटकार, सनदी लेखापाल
