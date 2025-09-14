‘आयएमए’चा गुरुवारी संपाचा इशारा
पुणे, ता. १४ : राज्य सरकारने आधुनिक औषधशास्त्र प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम (सीसीएमपी) पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांची नोंद महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या नोंदवहीत करण्याचा निर्णय ५ सप्टेंबर रोजी घेतला आहे. त्यामुळे या होमिओपॅथी डॉक्टरांना कायदेशीर ॲलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी मिळेल. मात्र, त्या निर्णयाविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) दंड थोपटले असून हा निर्णय रद्द करण्याचा अथवा १८ सप्टेंबर रोजी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.
वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्ये विभागाने याबाबत परिपत्रक जारी करत महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेला अशा डॉक्टरांची स्वतंत्र नोंदणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील एक लाख होमिओपॅथी डॉक्टरांना होणार आहे. मात्र, इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला असून हा निर्णय तत्काळ मागे घेण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात आली आहे. अन्यथा १८ सप्टेंबर रोजी राज्यभरातील सर्व ॲलोपॅथी डॉक्टर एक दिवसाचा लाक्षणिक संप करतील, तसेच खासगी रुग्णालयातील आरोग्य सेवा २४ तास बंद ठेवण्यात येईल, असा इशारा ‘आयएमए’ने दिला आहे.
‘आयएमए’च्या मतानुसार, ॲलोपॅथीच्या डॉक्टरांचा वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम हा साडेपाच वर्षांचा असून त्यात १९ विषयांचा सखोल अभ्यास, प्रत्यक्ष वैद्यकीय अनुभव व आंतरवासिता अनिवार्य असते. याउलट ‘सीसीएमपी’चा अभ्यासक्रम केवळ एका वर्षाचा असून आठवड्यातून दोन दिवस शिकविला जातो. या अल्पावधीच्या काळात ॲलोपॅथीचे आवश्यक ज्ञान, कौशल्ये व निर्णयक्षमता विकसित होऊ शकत नाही. तरी अशा अपूर्ण प्रशिक्षण असलेल्या डॉक्टरांकडून रुग्णांवर उपचार झाल्यास चुकीचे निदान, औषधांचे दुष्परिणाम, प्रतिजैविकांना प्रतिरोध वाढणे आणि गंभीर परिस्थितीत रुग्णांचा मृत्यू होण्याची शक्यता आहे. तसेच या निर्णयामुळे राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेत गोंधळ निर्माण होऊन नागरिकांचा विश्वास कमी होईल, असेही संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष डॉ. संतोष कदम यांनी म्हटले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.