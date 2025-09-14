मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त बुधवारी पुरस्कार वितरण सोहळा
पुणे, ता. १४ : मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त दरवर्षी दिला जाणारा राज्यस्तरीय ‘मराठवाडा रत्न’ पुरस्कार यंदा १७ सप्टेंबर रोजी प्रदान केला जाणार आहे. या निमित्ताने कोथरूड येथील यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात सायंकाळी पाच वाजता सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या वर्षी ज्येष्ठ संशोधक रमण गंगाखेडकर, डॉ. दिनकरराव मोरे, राजेंद्र डहाळे, नारायणमहाराज पालमकर, सुभाष देशपांडे, देविदास पाठक, धनंजय जोशी, महादेव जगताप, रामचंद्र पवार, प्रसाद पाटील आणि गणेश खरात यांचा ‘मराठवाडा रत्न’ पुरस्काराने गौरव होणार आहे, अशी माहिती मराठवाडा सेवक संघाचे संस्थापक अध्यक्ष दिनकर चौधरी व कार्याध्यक्ष दिनेश सास्तुरकर यांनी दिली.
पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे प्रमुख अतिथी म्हणून नाथ संस्थान (औसा, जि. लातूर) चे पीठाधीश गुरूबाबा औसेकर महाराज उपस्थित राहणार असून त्यांच्या हस्ते पुरस्कार वितरण होईल. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जलसंपदा विभागाचे माजी सचिव व्यंकटराव गायकवाड असतील. तर पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे.
पुरस्कार वितरण सोहळ्यानंतर ‘भक्ती-नाट्यरंग’ हा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर केला जाणार आहे. सूरमणी धनंजय जोशी यांच्या सादरीकरणाला मिहीर जोशी (संवादिनी) व भार्गव देशमुख (तबला) यांची साथ लाभणार आहे.
