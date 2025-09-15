हस्तनिर्मित वस्तूंचे २७, २८ सप्टेंबरला प्रदर्शन
पुणे, ता. १५ : हस्तनिर्मित वस्तूंचे प्रदर्शन व विक्री ता. २७ आणि २८ सप्टेंबरला डेक्कन जिमखाना क्लब येथे सकाळी १० ते रात्री ८ दरम्यान होणार आहे. ‘द हँडमेड कलेक्टिव’तर्फे हे प्रदर्शन भरविण्यात येणार असून ते सर्वांसाठी खुले आहे.
‘द हँडमेड कलेक्टिव’ हे कलाप्रस्तुतीचे व्यासपीठ २०२२ मध्ये स्थापन झाले. विविध हस्तकौशल्याच्या वस्तू तयार करणाऱ्या उत्साही कलाकारांचा एक समूहही आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून विनिता मुळ्ये आणि नालंदा जोगळेकर यांनी २५० हून अधिक, छोट्या हस्तवस्तू निर्मिती कलाकारांना एकत्र आणले आहे. त्यातील २५ हस्तनिर्मितीकारांना डेक्कन जिमखाना येथील प्रदर्शनात एकत्र आणले आहे.
चित्रकला आणि लाकडी कोरीवकाम करणाऱ्या या दोघींना असे जाणवले की हस्तकौशल्याने कष्टपूर्वक बनवलेल्या या वस्तूंना जास्त प्रतिसाद मिळत नाही. मशीनरी किंवा व्यावसायिक निर्मित वस्तू जास्त लोकप्रिय आहेत. त्यांना ग्राहकांचा प्रतिसादही मोठा असतो. हस्तनिर्मित प्रत्येक वस्तू एकमेव असते. एकीसारखी दुसरी असू शकत नाही. ती बनवायला वेळ, कौशल्य लागते म्हणून संख्या आणि किंमत याच्या गणितात बसणे कठीण. त्याच कलेचा गौरव आणि सन्मान या प्रदर्शनाची प्रेरणा आहे. प्रदर्शनात गृह सजावटीच्या वस्तू, कपडे, दागिने, खाद्यपदार्थ, टेबल वेअर, पर्यावरणपूरक निर्मिती पहायला आणि खरेदी करायला मिळतील.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.