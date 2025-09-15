फेलोशिप जाहिरातीसाठी संशोधक विद्यार्थ्यांचा आक्रोश मोर्चा
पुणे, ता. १५ : विविध प्रवर्गातील संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी बार्टी, सारथी आणि महाज्योती या संस्थांमार्फत देण्यात येणाऱ्या ‘फेलोशिप’ची जाहिरात गेल्या तीन वर्षांत काढण्यात आलेली नाही. परिणामी, संशोधक विद्यार्थी हतबल झाले आहेत. या संशोधक विद्यार्थ्यांनी अखेर सोमवारी आक्रोश मोर्चा काढत राज्य सरकारकडे दाद मागितली. राज्य सरकारकडून लेखी आश्वासन येत नाही, तोपर्यंत ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय या विद्यार्थ्यांनी घेतला असून, ‘जाहिरातींवर हजारो कोटी रुपये खर्च करणारे राज्य सरकार प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या योजनांवर खर्च का करत नाही?,’ असा संतप्त सवाल विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.
संशोधक विद्यार्थ्यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (बार्टी) ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती’, तर छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेतर्फे (सारथी) ‘छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती’ आणि महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेतर्फे (महाज्योती) ‘महात्मा ज्योतिबा संशोधन अधिछात्रवृत्ती’ देण्यात येते. मात्र, बार्टीतर्फे २०२२पासून आणि सारथी आणि महाज्योती यांच्यामार्फत २०२३पासून ही अधिछात्रवृत्ती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संशोधक विद्यार्थ्यांनी एकत्रित येत सोमवारी आक्रोश मोर्चा काढला. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून हा मोर्चा सुरू झाला. हा मोर्चा डेक्कन येथील नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले चौकात दुपारी आला. त्यानंतर राज्य सरकारकडून लेखी आश्वासन यावे, या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी चौकात ठिय्या मांडला.
प्रमुख मागण्या
- सर्व संस्थांच्या फेलोशिपच्या जाहिराती तत्काळ काढण्यात याव्यात
- नोंदणीच्या दिवसापासून सरसकट फेलोशिप जाहीर करावी
- संपूर्ण निवड प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण करा
- फेलोशिप वेळेत देण्यात यावी
