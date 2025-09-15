पुण्यात गुरुवारपासून यलो रिबन महोत्सव

पुणे, ता. १५ ः ईशान्य फाउंडेशन आयोजित १८वा यलो रिबन महोत्सव आणि नाबार्ड पुरस्कृत ग्रामीण भारत महोत्सव १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान क्रिएटिसिटी मॉल, येरवडा, पुणे येथे सकाळी ११ ते रात्री ९ या वेळेत आयोजित केला आहे. दरवर्षीच्या या पाच दिवसीय महोत्सवात यावर्षी भारताच्या समृद्ध परंपरा, पर्यावरणपूरक हस्तकला आणि समाजाभिमुख नवकल्पनांची आनंददायी पर्वणी अनुभवायला मिळणार आहे.
या महोत्सवाचे उद्घाटन स्वदेश फाउंडेशनच्या व्यवस्थापकीय विश्वस्त श्रीमती झरिना स्क्रूवाला, ईशान्य फाउंडेशनच्या व्यवस्थापकीय विश्वस्त श्रीमती पारुल मेहता आणि नाबार्डच्या चीफ जनरल मॅनेजर श्रीमती रश्मी दराद यांच्या हस्ते होईल. संपूर्ण देशातील कारागीर, शेतकरी, विणकर, स्वयंसेवी संस्था, स्वयंसहायता बचत गट आणि सीएसआर उपक्रम यांना त्यांच्या उत्पादनाची प्रदर्शन व विक्री करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात अली आहे, तसेच त्यांच्या प्रेरणादायी प्रवासावर प्रकाश टाकणारा हा मेळावा असून संवाद सत्रांद्वारे विविध यशोगाथा अनुभवता येणार आहेत.
मुख्य आकर्षण
- २० पेक्षा अधिक राज्यांतील स्टॉल्स
- तीन हजारांहून अधिक हस्तकला, पर्यावरणपूरक उत्पादने
- साड्या, स्टोल्स, शाली, पारंपरिक वस्त्रांचे प्रदर्शन
- टाकाऊपासून टिकाऊ, सणासुदीच्या सजावटीचे साहित्य
- पर्यावरणपूरक भांडी
यलो रिबन हा केवळ महोत्सव नसून तो उपजीविका, समृद्ध परंपरा टिकवण्याचा उत्सव आहे. प्रत्येक खरेदीमुळे महिलांचे सक्षमीकरण, शेती व विणकाम समुदायांचे जतन आणि भारताच्या समृद्ध हस्तकला परंपरा संवर्धनाला यातून हातभार लागणार आहे.
- श्रीमती पारुल मेहता, व्यवस्थापकीय विश्वस्त, ईशान्य फाउंडेशन, पुणे
