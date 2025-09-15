पुण्यात भारत-आफ्रिका बिझनेस कॉन्क्लेव्ह

पुणे, ता. १५ ः ग्लोबल इंडिया बिझनेस फोरमकडून (जीआयबीएफ) इंडिया-आफ्रिका बिझनेस कॉन्क्लेव्ह आणि आंतरराष्ट्रीय बिझनेस परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले आहे. शुक्रवारी (ता. १९) आणि शनिवारी (ता. २०) पुण्यातील नगर रस्त्यावरील शिक्रापूरमधील द ग्रँड हेरिटेज रिसॉर्टस येथे होणार आहे. या दोन दिवसीय परिषदेमध्ये भारत-आफ्रिका यांच्यातील व्यापार आणि गुंतवणूक वाढविण्यासाठी विविध सत्रे होणार असल्याची माहिती ‘जीआयबीएफ’कडून देण्यात आली.
या परिषदेत आफ्रिका व भारतातील राजदूत, उच्चायुक्त, मंत्री, वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी, गुंतवणूकदार, उद्योगपती उपस्थित असणार आहेत. दोन्ही देशांमध्ये व्यापार आणि गुंतवणुकीसंबंधी बळकट करणे त्याचबरोबर भारतीय सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) आफ्रिकन बाजारपेठेत प्रवेश आणि विस्ताराची संधी उपलब्ध करून देण्याचा आहे. याबाबत ‘जीआयबीएफ’चे अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र जोशी म्हणाले, ‘‘भारत आणि आफ्रिका यांचे सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक नाते अतूट आहे. तसेच आर्थिक क्षेत्रात एकमेकांना पूरक क्षमता आहेत. या कॉन्क्लेव्हच्या माध्यमातून आम्ही एमएसएमईसाठी दोन्ही देशातील संबंध बळकट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.’’
प्रमुख वैशिष्ट्ये
- बीटूबी (व्यवसाय ते व्यवसाय) आणि बीटूजी (व्यवसाय ते शासन), सरकारचे प्रतिनिधी, राजनैतिक अधिकारी आणि उद्योग नेत्यांशी थेट संवाद
- विविध सत्रे ः शेती, खाणकाम, आरोग्य, उत्पादन, आयटी व डिजिटल इनोव्हेशन, पर्यटन, शिक्षण, लॉजिस्टिक्स, तेल व वायू, वस्त्रोद्योग
- प्रदर्शन क्षेत्र ः भारतीय व आफ्रिकन उद्योगातील नवकल्पना व सहयोगाचे सादरीकरण
- आंतरदेशीय भागीदारी, निधी व बाजारपेठेच्या दुव्यांना चालना देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम
कॉन्क्लेव्ह केवळ चर्चेचे व्यासपीठ नसून संधीचे प्रवेशद्वार आहे. एमएसएमई उद्योजकांनी यात सहभागी होऊन निर्णय घेणाऱ्यांशी नेटवर्किंग करावे आणि सीमारेषेपलीकडे विकासाचे दरवाजे उघडावेत. या कॉन्क्लेव्हमुळे द्वीपक्षीय गुंतवणूक संधी अधोरेखित होतील.
- डॉ. जितेंद्र जोशी, अध्यक्ष, जीआयबीएफ
