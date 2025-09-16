अवती भवती
‘मनोबल’ सामाजिक संस्थेला देणगी
पुणे, ता. १६ : लायन्स सहयोगी क्लबतर्फे आयोजित ‘शिक्षक दिन गौरव सोहळ्या’त लायन्स क्लब इंटरनॅशनलचे माजी प्रांतपाल शरदचंद्र पाटणकर यांनी दीपस्तंभ फाउंडेशनच्या ‘मनोबल’ या सामाजिक संस्थेला एक लाख रुपयांची देणगी दिली. समाजाच्या विविध क्षेत्रांत केलेल्या योगदानाबद्दल त्यांना देणगी देण्यात आली. याप्रसंगी लायन्स संघटनेचे माजी प्रांतपाल डॉ. दीपक शहा, सी. डी. सेठ, शेखर गायकवाड, सुनील रेडेक आदी उपस्थित होते. पाटणकर यांनी आतापर्यंत वृद्धाश्रम, गोशाळा, गरिबांसाठी वैद्यकीय, शैक्षणिक मदत यासारख्या शंभरहून अधिक संस्थांना एक कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक मदत केली आहे, अशी माहिती शुभांगी पाटणकर यांनी दिली.
कोथरूड महिला बॉक्स क्रिकेट स्पर्धेत ‘वुडलँड’ संघ विजयी
पुणे : उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या संकल्पनेतून अमृता देवगावकर यांच्या पुढाकाराने कोथरूड महिला बॉक्स क्रिकेट चषक स्पर्धेचे आयोजन केले होते. यामध्ये १६ संघ सहभागी झाले होते. त्यात ‘निसर्गछाया’ या ज्येष्ठ नागरिकांच्या दोन संघांचाही सहभाग होता. स्पर्धेचे उद्घाटन पाटील यांच्या हस्ते झाले. स्पर्धेची सुरुवात महिलांच्या ब्रह्मचैतन्य ढोल-ताशा पथकाच्या वादनाने झाली. यावेळी मंदार देवगावकर, भाजप कोथरूड दक्षिण मंडळचे अध्यक्ष कुलदीप सावळेकर, उत्तर मंडल अध्यक्ष लहू बालवडकर, मध्य मंडल अध्यक्षा हर्षाती माधवड, पुणे जिल्हा नियोजन समिती सदस्य डॉ. संदीप बुटाला, कोथरूड उत्तर मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष वैदेही बापट, पुनीत जोशी, उमा गाडगीळ उपस्थित होते. या स्पर्धेत प्रथम क्रमांक वुडलँड संघाने पटकाविले. दुसरा क्रमांक टीम फिनिक्स आणि तिसरा क्रमांक कपिल अभिजात स्ट्रायकर्स या संघांनी मिळविला. आयोजनात मृणाल महाजन व सोनाली शहा यांनी सहभाग घेतला.
