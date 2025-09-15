‘महाराजस्व’चे अभियान तीन टप्प्यांत
पुणे, ता. १५ : राज्य सरकारच्या महसूल विभागामार्फत राज्यभरात ‘सेवा पंधरवडा २०२५’ हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. या उपक्रमांची राज्यस्तरीय सुरुवात पुण्यातून होणार आहे. महसूल विभाग जनतेच्या दैनंदिन प्रश्नांशी निगडित असल्याने लोकाभिमुख, पारदर्शक व कार्यक्षम प्रशासनाचा अनुभव नागरिकांना मिळावा, या उद्देशाने या पंधरवड्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जन्मदिन ते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती या कालावधीत म्हणजे १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर दरम्यान हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमांची तीन टप्प्यांत आखणी करण्यात आली आहे. त्यांची सुरुवात पुणे शहरातून होणार आहे. या उपक्रमातून जनतेचे प्रश्न प्रत्यक्षात सोडवले जातील आणि त्यांना पारदर्शक प्रशासनाचा अनुभव मिळेल, असा विश्वास महसूल प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
पहिला टप्पा (१७ ते २२ सप्टेंबर)
- पाणंद रस्ते विषयक मोहीम
- पाणंद व शिवार रस्त्यांना क्रमांक देणे
- सर्वेक्षण करून नोंद न झालेल्या रस्त्यांची नोंद घेणे
- शेतरस्त्यांची मोजणी व सीमांकन
- शेतरस्त्यांवरील वाद मार्गी लावण्यासाठी रस्ता अदालतीचे आयोजन
दुसरा टप्पा (२३ ते २७ सप्टेंबर)
- सर्वांसाठी घरे’ उपक्रम
- सरकारी जमीन कब्जाहक्काने घरकुलांसाठी उपलब्ध करून देणे
- झोपडपट्टी किंवा अतिक्रमणांना नियमांनुसार नियमित करणे
- पात्र लाभार्थ्यांना पट्टे वाटप मोहीम
तिसऱ्या टप्पा (२८ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर)
- नावीन्यपूर्ण उपक्रम
- जिल्हाधिकारी स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन नवनवीन कल्पना राबविणार
