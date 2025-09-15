‘हीर एक्स्प्रेस’ चित्रपटाची १.२८ कोटींची कमाई
पुणे, ता. १५ : बॉलिवूड क्षेत्रात नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या उमेश शुक्ला दिग्दर्शित ‘हीर एक्स्प्रेस या चित्रपटाची बॉक्स ऑफिसवर जोरदार सुरूवात झाली आहे. प्रदर्शनाच्या पहिल्याच दिवशी चित्रपटाने तब्बल १.२८ कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणारी अभिनेत्री दिविता जुनेजा हिने आपल्या प्रभावी अभिनयाने समीक्षक व प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. पहिल्याच प्रयत्नात तिने दाखविलेली स्क्रीन प्रेझेन्स, भावनांना जिवंत करण्याची शैली आणि साधेपणाने केलेल्या अभिनयाने तिचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
चित्रपटात प्रीत कमानी, आशुतोष राणा, गुलशन ग्रोवर, संजय मिश्रा आणि मेघना मलिक यांसारख्या कलाकारांनीही दमदार अभिनय करून कथेला अधिक बळ दिले आहे. यातील गाणीही विशेष दाद मिळवत आहेत. विशेषतः ‘आय लव्ह माय इंडिया’ हे गाणे, ज्यात लंडनच्या गल्लीबोळात भारतीय तिरंगा फडकताना दाखवले आहे, जो प्रेक्षकांना भावनिक करत आहे.
समीक्षक व प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रियेनुसार ‘हीर एक्स्प्रेस’ ही आजच्या काळातील एक उत्कृष्ट कुटुंबाभिमुख फिल्म ठरत आहे, जी सर्व वयोगटांतील प्रेक्षक कुटुंबासोबत पाहू शकतात. सोशल मीडियावरदेखील या चित्रपटाबद्दल सकारात्मक प्रतिक्रिया आणि आपल्या दमदार आशयाच्या जोरावर बॉक्स ऑफिसवर रंगतदार कामगिरी करताना दिसत आहे.
