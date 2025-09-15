सहा रस्त्यांवर होणार सशुल्क पार्किंग
पुणे, ता. १५ : शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी महापालिकेकडून सहा रस्त्यांवर प्रायोगिक तत्त्वावर सशुल्क पार्किंग (पे ॲण्ड पार्क) व्यवस्था केली जाणार आहे. त्यामध्ये लक्ष्मी रस्ता, जंगली महाराज रस्ता, नामदार गोपाळकृष्ण गोखले रस्ता (फर्ग्युसन महाविद्यालय), विमाननगर, बालेवाडी हायस्ट्रीट व बिबवेवाडी रस्त्याचा समावेश आहे. याबरोबरच शहरातील ४५ रस्त्यांसह ‘नो पार्किंग झोन’ करण्यात येणार आहेत.
शहरातील पाच प्रमुख रस्त्यांवर ‘नो पार्किंग, नो हॉल्टिंग’ तसेच काही मर्यादित भागांत सशुल्क पार्किंगचा ठराव मार्च २०१८ मध्ये मांडला होता. मात्र, त्याला महापालिका आयुक्तांची मान्यता मिळणे बाकी होते. दरम्यान, आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी प्रमुख सहा रस्त्यांवर ‘पे ॲण्ड पार्क’ तसेच ५० मीटरपर्यंत नो पार्किंग आणि नो हॉकर्स झोन करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. यासंदर्भात वाहतूक पोलिसांसमवेत चर्चा केली आहे. त्यामध्ये पूर्वी घेतलेल्या निर्णयातील रस्त्यांमध्ये बदल करून नवीन रस्त्यांचा समावेश केला आहे. यासंदर्भात पथारी व्यावसायिकांच्या समितीसमवेतही बैठक होणार आहे. संबंधित रस्त्यांवरील परवानाधारक व्यावसायिकांना फटका बसणार नाही, यादृष्टीने त्यांच्या पुनर्वसनाचा विचार केला जाणार आहे.
पुण्यातील प्रमुख रस्त्यांवर सशुल्क पार्किंगसंदर्भात चर्चा सुरू आहे. २०१८ मध्ये यासंदर्भातील ठराव केला होता. त्यानुसार सशुल्क पार्किंगचा निर्णय घेतला जाणार आहे. संबंधित प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठविला आहे.
- पृथ्वीराज बी.पी,
अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका
येथे वाहने थांबविता येणार नाहीत
पुणे वाहतूक पोलिसांनी पुणे कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या हद्दीतील १४ चौकांमध्ये ५० मीटरपर्यंत नो पार्किंग आणि नो व्हॉल्टिंगची अंमलबजावणी केली आहे. त्यामुळे संबंधित चौकातून जाणाऱ्या वाहनांचा वेग वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेनेही शहरातील ४५ रस्ते ‘नो हॉकर्स झोन’ केले आहेत. संबंधित रस्त्यांसह शहरातील ३०० चौकांमध्ये ५० मीटरपर्यंत ‘नो पार्किंग झोन’ करणार आहे. त्यामुळे या रस्त्यांवरील वाहतुकीला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
या रस्त्यांवर होणार सशुल्क पार्किंग
१) लक्ष्मी रस्ता
२) जंगली महाराज रस्ता
३) नामदार गोपाळकृष्ण गोखले रस्ता (फर्ग्युसन महाविद्यालय)
४) विमाननगर
५) बालेवाडी हायस्ट्रीट
६) बिबवेवाडी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.