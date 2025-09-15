स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार उपक्रम उद्यापासून
पुणे, ता. १५ ः जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ‘स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार’ हा उपक्रम सुरू होणार आहे. हा उपक्रम १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत महिला व बालकांच्या सर्वांगीण आरोग्य तपासणीसह पोषण, लसीकरण, क्षयरोग तपासणी, रक्तदान शिबिरे आदी विविध आरोग्यविषयक उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
जिल्हा परिषदेच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रामचंद्र हंकारे आदी उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, ‘‘या उपक्रमाची सुरुवात बारामती स्त्री रुग्णालय येथून बुधवारी होणार आहे. या उपक्रमासाठी जिल्ह्यातील वैद्यकीय महाविद्यालये, जिल्हा व उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये तसेच विविध संस्था सक्रिय सहभाग नोंदविणार आहेत. यासाठी तालुका व प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर महिला वैद्यकीय नोडल अधिकारी नेमण्यात आले असून, आशा स्वयंसेविका व आरोग्यसेवकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. स्वस्थ नारी म्हणजे सशक्त परिवार आणि सशक्त परिवार म्हणजे सशक्त समाज या संकल्पनेतून हे अभियान राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील नागरिकांनी जास्तीत जास्त संख्येने या मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन पाटील यांनी केले आहे.
या प्रमुख सेवा मिळणार
- स्तन, गर्भाशय मुख व तोंडाच्या कर्करोगाची तपासणी
- उच्च रक्तदाब व मधुमेह तपासणी
- गर्भवती महिलांची तपासणी व मदर-चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड वितरण
- लशीकरण, रक्तक्षय तपासणी, मासिक पाळी स्वच्छता जनजागृती
- क्षयरोग तपासणी व निक्षय मित्र स्वयंसेवी नोंदणी, रक्तदान शिबिरे
- पोषण जनजागृती, समुपदेशन व पूरक आहार माहिती
- आयुष्यमान भारत - पीएमजय व वयोवृद्ध वंदना कार्ड वितरण
