पुण्यात विविध भागांमध्ये पाणी साचले
दृष्टिक्षेपात
- धानोरी, विमाननगर, टिंगरेनगर भागांसह पुणे शहरात १४ ठिकाणी साचले पाणी
- विविध भागांत झाडपडीच्या १२ घटना
- सोमवारी सकाळी साडेआठपर्यंत ४० मिलिमीटर पावसाची नोंद
- सोमवारी दुपारनंतर पावसाने काही प्रमाणात उसंत घेतली. त्यानंतर सायंकाळपर्यंत पावसाच्या सरी कोसळल्या
- खडकवासला धरणातून सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास १४ हजार क्युसेक इतक्या प्रमाणात पाणी नदीपात्रात सोडले
- पूरस्थिती उद्भवू नये, यासाठी महापालिकेच्या आपत्ती विभागाकडून विविध ठिकाणी पथके तैनात
- नरवीर तानाजी मालुसरे रस्ता (सिंहगड रस्ता), वारजे, शनिवार पेठ, कसबा पेठेसह विविध ठिकाणी महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित
पुणे महापालिकेस १८ तक्रारी प्राप्त
पावसाचा जोर ओसरू लागला, तसेच शहरात घरांमध्ये पाणी शिरण्याच्या घटना घडल्या नाहीत. मात्र रस्त्यांवर व सार्वजनिक ठिकाणी पाणी साठण्याचे प्रकार घडले. महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे त्यासंदर्भात १८ तक्रारी महापालिकेस प्राप्त झाल्या. बावधन, हडपसर, मांजरी, विठ्ठलनगर, प्रभात रस्ता, सिंहगड रस्त्यावरील माणिकबाग, वाघोली, विमानतळ रस्ता, कात्रजमधील माउलीनगर, अप्पर इंदिरानगर, खांदवेनगर, केशवनगर, खेसे पार्क, टिंगरेनगर, मार्केट यार्ड येथील आंबेडकर नगर, विश्रांतवाडी येथील सुभाषनगर, हडपसरमधील सय्यदनगर, पुणे सोलापूर रस्ता, मांजरी खुर्दमधील दत्तनगर अशा विविध ठिकाणी पाणी साचले होते. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून संबंधित ठिकाणी पंपाचा वापर करून पाण्याचा निचरा करण्यात आला. दरम्यान, पावसाच्या स्थितीबाबत माहिती घेऊन तत्काळ उपाययोजना करण्यासाठी महापालिका प्रशासन पाटबंधारे विभागाच्या सातत्याने संपर्कात होते.
रविवारपासून शहरात व धरणाच्या परिसरात जोरदार पाऊस झाला. त्यामुळे नदीपात्रात पाणी सोडण्यात आले होते, तसेच शहरात विविध ठिकाणी रस्त्यांवर पाणी साचण्याच्या घटना घडल्या. मात्र कुठेही घरांमध्ये पाणी शिरण्याची घटना घडली नाही. महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पथक ठिकठिकाणी कार्यरत होते.
- गणेश सोनुने, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी, पुणे महापालिका
