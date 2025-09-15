अतिक्रमणांमुळे पब-बारला नोटीस
पुणे, ता. १५ : हॉटेल, रेस्टॉरंटस्, पब व बारच्या परिसरात अतिक्रमण करून अनधिकृत बांधकाम केल्याने अनेक पब, बारला महापालिका प्रशासनाने नोटीस बजाविली आहे. यामध्ये कल्याणीनगर, कोरेगाव पार्क, मुंढवा व खराडी परिसराचा समावेश आहे.
बालेवाडी हायस्ट्रीट, कोरेगाव पार्क, कल्याणीनगर, मुंढवा, खराडी, वडगाव शेरी परिसरातील रेस्टॉरंट्स, पब व बारमध्ये तरुणाईची मोठी गर्दी होते. संबंधित चालकांनी पब, बार व रेस्टॉरंटभोवतीची मोकळी जागा, सार्वजनिक वापराच्या जागेवर अतिक्रमण करून तेथे अनधिकृत बांधकाम, पत्र्याचे शेड ठोकले आहेत. याबाबत संबंधितांना सूचना करूनही गांभीर्याने पाहिले जात नव्हते. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने आतापर्यंत कल्याणीनगर येथील १५१ पब, बार व रेस्टॉरंटस्ला नोटीस बजावली आहे. वडगाव शेरी व खराडीतील ४० व अन्य ठिकाणच्या पब, बारला नोटीस बजावली आहे. त्यानंतर बांधकाम विभागाकडून संबंधित अनधिकृत बांधकाम पाडून कारवाई केली जाणार आहे.
संयुक्त समिती करणार कारवाई
पब-बार चालकांकडून महापालिका व पोलिसांच्या नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे. तेथील गोंधळाचा स्थानिकांना त्रास सहन करावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर महापालिका, पोलिस व जिल्हाधिकारी प्रशासनाची संयुक्त समिती तयार केली आहे. या समितीची घोषणा पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी केली आहे. या समितीकडून दर १५ दिवसांतून पब-बारच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानंतर सादर होणाऱ्या अहवालाच्या आधारे कारवाईचा आदेश दिला जाणार आहे.
कल्याणीनगर, वडगाव शेरी, खराडी, कोरेगाव पार्क, मुंढवा, बालेवाडी हायस्ट्रीट या भागातील पब-बारमध्ये अनधिकृत बांधकाम केले आहे. तेथे बेकायदा पब, बार व रेस्टॉरंटस चालविले जात आहेत. संबंधित आस्थापनांना नोटीस बजावली आहे. त्यांच्या खुलाशानंतर कारवाई केली जाईल.
- पृथ्वीराज बी.पी.,
अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका
