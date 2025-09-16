पाणंद रस्त्यांच्या क्राँक्रिटीकरणासाठी निधी द्यावा
पुणे, ता. १६ : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेल्या योजनेला प्रतिसाद देत पुरंदर तालुक्यातील आडाची वाडी गावातील रहिवाशांनी एकत्र येत सर्वप्रथम पाणंद रस्ते खुले केले. लोकवर्गणी आणि सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून (सीएसआर फंड) तीन रस्त्यांचे क्राँक्रिटीकरण केले आहे. उरलेल्या रस्त्यांसाठी राज्य सरकारने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी या गावाच्या रहिवाशांनी मंगळवारी केली.
सर्व १५ पाणंद रस्ते खुले करणारे राज्यातील हे पहिले गाव ठरले आहे. दरम्यान, उद्यापासून (ता. १७) राज्यात महाराजस्व अभियानांतर्गत दोन ऑगस्टपर्यंत सेवा पंधरवडा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाचे उद्घाटन उद्या (ता. १७) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या गावातील शेतकरी सूर्यकांत पवार, दत्तात्रय पवार, हनुमंत पवार, नामदेव पवार, सचिन पवार आणि अनिल पवार यांनी एकत्र येत पत्रकार परिषद घेऊन ही मागणी केली.
सेवा पंधरवड्याच्या उद्घाटनाचा समारंभात मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्र्यांना भेटून आमच्या गावची यशोगाथा सादर करण्याची आमची इच्छा आहे. त्यासाठी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून ही विनंती केली आहे. या भेटीच्या वेळी मंत्र्यांना पाणंद रस्त्यांचा नकाशा, शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करून त्यांना आदर्श गाव आडाची वाडीस भेटीचे निमंत्रण द्यायचे आहे. तसेच कार्यक्रमामध्ये आमच्या गावाच्या यशोगाथेचे सादरीकरण करण्याची संधी एका शेतकऱ्यास द्यावी, अशी विनंती केली आहे, असेही ते म्हणाले.
