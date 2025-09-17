देश-विदेशातील चित्रपट पाहण्याची संधी
पुणे, ता. १६ : मुंबा फिल्म फाउंडेशनतर्फे सहाव्या मुंबा आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिव्हलचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा महोत्सव २४ ते २८ सप्टेंबर या कालावधीत होणार असून, त्यामध्ये दर्जेदार चित्रपट रसिकांना मोफत पाहता येणार आहेत, अशी माहिती आयोजक जय भोसले, महोत्सव संयोजक वीरेंद्र चित्राव, संचालक अभिषेक अवचार, सचिव विश्वास शेंबेकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
महोत्सवाचा उद्घाटन समारंभ ज्येष्ठ अभिनेते डॉ. मोहन आगाशे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत २४ सप्टेंबरला सकाळी १० वाजता विधी महाविद्यालय रस्त्यावरील राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयात होणार असून, समारोप आणि पुरस्कार सोहळा २८ सप्टेंबरला दुपारी तीन वाजता राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयात होणार आहे.
राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय, पंडित नेहरू नाट्यगृह आणि मराठवाडा मित्र मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालयात चित्रपटांचे स्क्रीनिंग होणार आहे. मुंबा या महोत्सवासाठी ३३ देशांमधून नामांकित कलाकार, दिग्दर्शकांचे सुमारे एक हजार ४२८ चित्रपट प्राप्त झाले होते. त्यात भारतासह अमेरिका, फ्रान्स, जपान, दक्षिण कोरिया, चीन, इटली, जर्मनी, युनायटेड किंग्डम, ब्राझील, स्पेन, रशिया, कॅनडा, अर्जेंटिना, इराण, तुर्की, थायलंड, इस्राईल, ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशिया या देशांतील २१ चित्रपटांचा समावेश आहे. त्यातून निवडलेल्या १०५ चित्रपटांचे प्रदर्शन या महोत्सवात करणार आहे, असे भोसले यांनी सांगितले.
महोत्सवात २५ मुख्य पट (फीचर फिल्म्स), ७५ पेक्षा जास्त लघुपट, माहितीपट आणि चलतचित्रपट दाखविण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर तीन विशेष प्रात्यक्षिक वर्ग, तसेच संवाद मंच आणि तज्ज्ञांच्या परिसंवादाचेही आयोजन केले आहे. या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या आयोजनासाठी मराठवाडा मित्रमंडळ, दादासाहेब फाळके आंतरराष्ट्रीय फिल्म स्कूल आणि पुणे महापालिका यांचे सहकार्य लाभले आहे.
