आज पुण्यात १७ सप्टेंबर २०२५ बुधवार
सकाळी ः
पुस्तक प्रकाशन व व्याख्यान ः डॉ. शरद कुंटे लिखित ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ- एक शतकाची वाटचाल’ पुस्तकाचे प्रकाशन ः हस्ते- रवींद्र वंजारवाडकर ः सुहास हिरेमठ यांचे व्याख्यान ः मोतीबाग कार्यालय, ३०९, शनिवार पेठ ः ७.३०.
सायंकाळी ः
सांस्कृतिक कार्यक्रम ः बावधन ज्येष्ठ नागरिक संघातर्फे ः विनोद मेजवानी ः सादरकर्ते- श्याम भुर्के व गीता भुर्के ः विरंगुळा केंद्र, डॉ. हेडगेवार सभागृह, वेला विस्ता सोसायटी, बावधन ः ५.००.
न्यायालयातील गमती-जमती ः एकपात्री कलाकार परिषदेतर्फे ः विषय- न्यायालयातील गमती-जमती ः वक्ते- अनिल गोगटे ः निळू फुले अकादमी सभागृह, इंदुलाल कॉम्प्लेक्स, लालबहाद्दूर शास्त्री मार्ग, नवी पेठ ः ५.३०.
सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रम ः मराठवाडा समन्वय समितीतर्फे ः राज्यस्तरीय मराठवाडा भूषण पुरस्काराचे वितरण ः पुरस्कारार्थी- हरिश्चंद्र सुडे, राहुल कुलकर्णी, ओमप्रकाश यादव, दत्तात्रय जाधव, राजेंद्र नारायणपुरे ः अध्यक्ष- हरिभाऊ बागडे ः प्रमुख पाहुणे- प्रा. राम शिंदे, अंकुश कदम ः वार्षिक विशेषांकाचे प्रकाशन व ‘रणगाथा शौर्याची’- सांस्कृतिक कार्यक्रम ः बालगंधर्व रंगमंदिर, शिवाजीनगर ः ६.००.
