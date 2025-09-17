विद्येच्या प्रांगणात
शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून शिक्षकांचा सन्मान
पुणे, ता. १७ : इंडियन एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने शिक्षक दिनाचे औचित्य साधून शिक्षकांचा सन्मान करण्यात आला. संस्थेच्या मराठी आणि इंग्लिश माध्यमाच्या विभागातून प्रत्येकी एक शिक्षकांना आदर्श शिक्षक म्हणून सन्मानित करण्यात आले. विधान परिषदेचे आमदार योगेश टिळेकर यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. यावेळी टिळेकर यांनी शिक्षकांशी असलेले आपले नाते आणि त्यांच्या विषयीची कृतज्ञता व्यक्त केली. शाळेला व शिक्षकांना वैयक्तिक, सार्वजनिक जीवनात येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्याचे सर्वोत्तम प्रयत्न करणार असल्याचे व विद्यार्थ्यांचे आरोग्य व क्रीडा कौशल्य विकसित करण्यासाठी शाळेला मॅट देण्याचे आश्वासन त्यांनी याप्रसंगी दिले. संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष रमेश गायकवाड, सचिव शारदा गायकवाड, खजिनदार नाना मोहिते, शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. मधुकर खेतमाळस, बाळासाहेब पासलकर, काकासाहेब शिंदे, मुख्याध्यापक दिलीप काळे, मुख्याध्यापिका शोभा खाटपे, इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या मुख्याध्यापिका पद्मिनी लंके, कविता यादव उपस्थित होते.
एच.एच.सी.पी. हायस्कूलतर्फे हिंदी दिवस साजरा
पुणे, ता. १७ : लक्ष्मी रस्ता येथील हुजूरपागा अँड ज्युनिअर कॉलेजच्या एच.एच.सी.पी. हायस्कूलतर्फे हिंदी दिवस साजरा करण्यात आला. याप्रसंगी साहित्यिक संजय भारद्वाज, सोसायटीच्या अध्यक्षा शालिनी पाटील, सचिव रेखा पळशीकर, सहसचिव अरुणा भांबरे उपस्थित होत्या. ‘गागर मे सागर’ या संकल्पनेअंतर्गत प्रशालेच्या ग्रंथालयात हिंदीच्या विविध साहित्य प्रकारांच्या पुस्तकांचं, शब्दकोशांचं आणि विद्यार्थिनींनी तयार केलेल्या शैक्षणिक खेळाचं प्रदर्शन मांडण्यात आलं होतं. या प्रदर्शनाचे उद्घाटन तसेच विद्यार्थिनींनी तयार केलेल्या ‘एकता’ या हस्तपुस्तिकेचे अनावरण कार्यक्रमाचे भारद्वाज यांच्या हस्ते झाले. कार्यक्रमाची सुरवात हिंदी गीताने झाली. विद्यार्थिनींनी हिंदी कविता, भाषणे व देशभक्तिपर अंताक्षरीच्या सादर केले. उपमुख्याध्यापिका संध्या गायकवाड यांनी हिंदीचे महत्त्व विशद केले. मुख्याध्यापिका केतकी पेंढारकर यांनी मार्गदर्शन केले. शाळेचे पर्यवेक्षक श्रीयुत मानेकर आणि पर्यवेक्षिका संगीता वाघमारे आणि सर्व हिंदी शिक्षक सहभागी झाले होते.
२५ वर्षानंतर मोरे विद्यालय येथे जमला बॅचमेंटचा मेळावा
पुणे : भारती विद्यापीठाचे शंकरराव मोरे विद्यालय आणि ज्युनिअर कॉलेज एरंडवणे येथे सन २०००-२००१ च्या अकरावी आणि बारावीच्या बॅचतर्फे शिक्षक दिनानिमित्त गुरुजन सन्मान सोहळा आणि सर्व बॅचमेटचा माजी विद्यार्थी स्नेह मेळावा प्रशालेतच आयोजित केला होता. याप्रसंगी सर्वांनी २५ वर्षांनंतर भेटून पुन्हा जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. तसेच विद्यार्थ्यांनी मनोगत व्यक्त केले. याप्रसंगी माजी विद्यार्थ्यांनी शाळेला भेटवस्तू स्वरूपात ५५ इंच टि व्ही भेट म्हणून दिला.
