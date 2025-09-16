पुण्याच्या पश्चिम- दक्षिण भागात उद्या पाणीपुरवठा बंद
पुणे, ता. १६ : महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून जुन्या पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्रांतर्गत येणाऱ्या वडगाव जलकेंद्र, राजीव गांधी पंपिंग, वारजे जलकेंद्र व होळकर जलकेंद्र या विविध ठिकाणच्या जलकेंद्रांच्या ठिकाणी विद्युत व पंपिंगविषयक देखभाल-दुरुस्तीची कामे केली जाणार आहेत. त्यामुळे शहराच्या पश्चिम व दक्षिण भागामध्ये गुरुवारी (ता. १८) पाणीपुरवठा बंद असणार आहे. तर दुसऱ्यादिवशी शुक्रवारी (ता. १९) सकाळी उशिरा व कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणार आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने दिली आहे.
पाणीपुरवठा बंद असणारा परिसर :
सहकारनगर, पद्मावती, बिबवेवाडी, मुकुंदनगर, महर्षीनगर, गंगाधाम, बिबवेवाडी गावठाण, सॅलिसबरी पार्क, पर्वती गावठाण, मिठानगर, कोंढवा खुर्द, हिंगणे, आनंदनगर, वडगाव, धायरी, आंबेगाव पठार, दत्तनगर, धनकवडी, कात्रज, भारती विद्यापीठ परिसर, कोंढवा बुद्रूक, आंबेगाव खुर्द व बुद्रूक, येवलेवाडी, सहकारनगर, बालाजीनगर, सुखसागरनगर, राजस सोसायटी, कात्रज गावठाण, बावधन, उजवी व डावी भुसारी कॉलनी, शास्त्रीनगर, लक्ष्मीनगर, परमहंसनगर, पाषाण, सोमेश्वरवाडी, सुतारवाडी, सूस रोड, पॉप्युलरनगर, वारजे माळवाडी परिसर, हिंगणे होम कॉलनी, कर्वेनगर गावठाण, बाणेर, बालेवाडी, कर्वेनगर, कोथरूड, भांडारकर रोड, प्रभात रोड गोखलेनगर, शिवाजीनगर, वारजे जकात नाका परिसर, जनवाडी, वैदुवाडी, पोलिस लाईन, संगमवाडी, मुळा रोड, खडकी कॅंटोन्मेंट, पॉप्युलरनगर आदी.
