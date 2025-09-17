सहा दावे मागे घेत जोडपे विभक्त
पुणे, ता. १७ : वैचारिक मतभेदामुळे १२ वर्षांपासून पती-पत्नीमध्ये सुरू असलेला वाद समुपदेशनामध्ये मिटला आहे. काही महिन्यांतच १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या मुलीच्या भविष्याचा विचार करून दोघांनी विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला. एकामेकांविरोधात दाखल केलेले सहा दावे दोघांनी मागे घेतले. विशेष म्हणजे एकाच घरात राहत दोघांचे वाद सुरू होते.
सुरेश आणि सुरेखा (दोघांची नावे बदलली आहेत) यांचा पारंपरिक पद्धतीने पाहणी करून २००५ मध्ये विवाह झाला. २००७ मध्ये त्यांना मुलगी झाली. पत्नी नोकरी करायची, तर पती शिकवणी घेत. सगळे सुरळीत असताना मुलगी ५ ते ६ वर्षांची असताना दोघांमध्ये वैचारिक मतभेद निर्माण झाले. २०१३ मध्ये त्यांच्यात न्यायालयीन वाद सुरू झाले. पत्नीने पती, सासू आणि सासऱ्याने रॉकेल ओतून पेटवून देण्याचा प्रयत्न केल्याची तक्रार पोलिसात केली. तर पतीने पत्नी क्रूर वागणूक देत असल्याच्या कारणाने घटस्फोटासाठी अर्ज केला. गेल्या १२ वर्षांत त्यांनी एकामेकांविरोधात तब्बल सहा दावे दाखल केले होते. पत्नीने केलेल्या पेटवून देण्याच्या खटल्यातून तिघांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे, तर पतीने केलेला घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर झाला आहे. मात्र, तिने कौटुंबिक हिंसाचाराच्या दाव्यात पतीच्या घरात राहण्याचा अधिकार मिळविला आहे. दोघांतील वाद मिटत नसल्याने अॅड. सूचित मुंदडा यांनी दोघांचे समुपदेशन केले.
मुलगी लवकरच १८ वर्षांची होणार असल्याने तिच्या भविष्याचा विचार करा, असे समुपदेशनात सांगण्यात आले. दोघांना ते पटले. त्यानंतर त्यांनी एकामेकांविरोधातील सहा खटले मागे घेतले.
दोघेही एकाच गाडीवर घरी गेले
एका तपापासून वाद सुरू असूनही दोघे एकाच घरात राहत होते. एकामेकांविरोधात न्यायालयीन लढाई देत होते. मुलीच्या भविष्यासाठी तडजोड केल्यानंतर दोघेही देवदर्शन करून एकाच गाडीवर घरी परत गेले. त्यांचा घटस्फोट झाला असला तरीही कदाचित वाद मिटवून पुन्हा एकत्र येऊ शकतील, अशी माहिती ॲड. मुंदडा यांनी दिली.
