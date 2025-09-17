‘सीसीएमपी’धारकांच्या नोंदणीस विरोध वाढला
पुणे, ता. १७ : आधुनिक चिकित्सा औषधशास्त्र अभ्यासक्रम (सीसीएमपी) हा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांची महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेत नोंदणी करण्याबाबतचा विरोध वाढत आहे. नोंदणीच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्रातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील हजारो निवासी डॉक्टरांनी (मार्ड) आणि प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांनी दंडाला काळ्या फिती लावून वैद्यकीय सेवा शांततापूर्ण मार्गाने निषेध केला. ‘बीजे’ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील ‘मार्ड’ व प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर यामध्ये सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने ज्या होमिओपॅथिक डॉक्टरांनी सहा महिन्यांचा ‘सीसीएमपी’ अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे, त्यांना परिषदेत स्वतंत्र नोंदणीपुस्तक ठेवून त्यामध्ये त्यांची नोंदणी करण्याची परवानगी त्यांना देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांना ॲलोपॅथीची प्रॅक्टिस करण्याची परवानगी दिल्याने या निर्णयामुळे ॲलोपॅथीच्या डॉक्टरांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे.
याबाबत सोमवारी उशिरा निवासी डॉक्टरांची संघटना महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (मार्ड) आणि प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांची असोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल इंटर्न्स महाराष्ट्र (अस्मी) यांनी निवेदन प्रसिद्ध केले. त्यामध्ये म्हटले आहे की, ‘सीसीएमपी’ होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांना परिषदेत नोंदणी करण्याची परवानगी देणे म्हणजे अनेक वर्षे कठोर परिश्रमाने केलेले ॲलोपॅथिक डॉक्टरांचे प्रशिक्षण दुर्लक्षित करणे आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणे आणि पुराव्यावर आधारित वैद्यकशास्त्राची विश्वासार्हता कमी करणे होय. म्हणूनच त्याविरोधात एकत्रितपणे कठोर भूमिका घेणे आवश्यक आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ हे आंदोलन रुग्णसेवेत कोणताही अडथळा न आणता शांततेच्या मार्गाने केले,’ अशी माहिती ‘बीजे’ वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या ‘मार्ड’ संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. चैतन्य मेळावणे यांनी दिली.
असोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्सचाही विरोध
महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स यांनी केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांना पत्र लिहून ‘सीसीएमपी’ पात्रता पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांना महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेमध्ये नोंदणीची परवानगी देण्याबाबत विरोध व्यक्त केला. हा निर्णय आधुनिक ॲलोपॅथिक वैद्यकशास्त्राच्या मानकांना कमी करतो, तसेच सार्वजनिक आरोग्य आणि रुग्ण सुरक्षेला संभाव्य धोका निर्माण करतो, असे पत्रात नमूद केले आहे, तसेच हा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.
