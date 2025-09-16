पुणे महापालिकेसाठी २३ जानेवारीपूर्वी मतदान?
पुणे, ता. १६ : सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारीपूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असा आदेश दिल्यानंतर आता प्रत्यक्ष मतदान कधी होणार? याचे तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. पुणे महापालिकेसाठी जानेवारीच्या शेवटच्या टप्प्यात म्हणजे २३ जानेवारीपूर्वी मतदान होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे त्याच्या किमान दीड महिना आधी निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ही मुदत आता संपत आली असूनही राज्य सरकारला निवडणुका पार पाडता आलेल्या नाहीत. यासंदर्भात आज (ता. १६) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणूक न झाल्याबद्दल जाब विचारलाच, पण निवडणूक घेण्यासाठी आता ३१ जानेवारी २०२६ ची मुदत दिली आहे.
पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी चार सदस्यांची प्रभाग रचना केली आहे. यामध्ये ४० प्रभाग हे चार सदस्यांचे, तर एक प्रभाग हा पाच सदस्यांचा केला आहे. निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेनुसार, प्रारूप प्रभाग रचना जाहीर करून त्यावर हरकती-सूचना मागविल्या होत्या. शासनाने नियुक्त केलेल्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पाच हजार ९२२ हरकतींची सुनावणी पार पडली असून, त्याचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी अंतिम केलेला अहवाल शासनाकडून निवडणूक आयोगाकडे २२ सप्टेंबरपर्यंत सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून आवश्यक ते बदल करून ३ ते ६ ऑक्टोबर या कालावधी अंतिम प्रभाग रचना जाहीर केली जाणार आहे. त्यानंतर अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्ग प्रवर्ग (ओबीसी), महिला आरक्षणासाठीची सोडत काढली जाईल. ही सर्व प्रक्रिया ऑक्टोबर महिन्यातच पार पडणार आहे. त्यानंतर मतदारयाद्या प्रभागनिहाय जाहीर करणे, हरकती-सूचना मागविणे, मतदारयादी अंतिम करणे ही प्रक्रिया पार पडणार आहे. त्याचवेळी इच्छुक उमेदवारांना निवडणुकीसाठी तयारी करावी लागणार आहे.
महापौरपदाची फेब्रुवारीत निवडणूक?
डिसेंबर महिन्यात महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होऊन उमेदवारी जाहीर होण्यास सुरुवात होईल. त्यामुळे राजकीय घडामोडींना चांगलाच वेग येणार आहे. निवडणूक आयोगाकडून आचारसंहिता जाहीर करताना निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होईलच, पण पुणे महापालिकेचे निवडणुकीसाठीचे मतदान जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या टप्प्यात होणार आहे. ही तारीख २३ जानेवारी असू शकते. निवडणूक आयोगाच्या नियोजनात बदल झाला तर ही तारीख १५ ते २० जानेवारी यादरम्यान असू शकते. पण जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात निवडणूक होऊन, फेब्रुवारीत महापौरपदाची निवडणूक होईल, असे प्रशासकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे.
