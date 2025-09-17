शिक्षकांच्या कल्पना, प्रयत्नांना नेहमीच पाठबळ ः पाटील
पुणे, ता. १७ ः ‘‘शिक्षक हे समाज घडविणारे खरे शिल्पकार आहेत. ‘कॉफी विथ सीईओ’ हा उपक्रम शिक्षकांशी थेट संवाद साधण्याचे व्यासपीठ ठरले आहे. उपक्रमशील शिक्षकांमुळेच पुणे जिल्हा शैक्षणिक क्षेत्रात आघाडीवर आहे. जिल्हा परिषदेचे शिक्षकांच्या कल्पना आणि प्रयत्नांना नेहमीच पाठबळ राहील,’’ असे प्रतिपादन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी केले.
जिल्हा परिषदेच्या वतीने आयोजित ‘कॉफी विथ सीईओ’ कार्यक्रमाप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी भाऊसाहेब कारेकर, योजना शिक्षणाधिकारी सुचिता पाटेकर, उपशिक्षणाधिकारी सिद्धार्थ चव्हाण, तसेच ओपन लिंक्स फाउंडेशनचे संजय दालमिया आदी उपस्थित होते. या उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील उपक्रमशील शिक्षकांचा सन्मान करून त्यांच्याशी संवाद साधण्यात आला.
या उपक्रमाचा उद्देश उपक्रमशील शिक्षकांना त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन प्रोत्साहन देणे, अध्यापनातील अडचणी जाणून घेणे, त्यांच्या उपक्रमांची माहिती इतर शिक्षकांपर्यंत पोहोचवून प्रेरणा देणे हा आहे. अनौपचारिक वातावरणात झालेल्या संवादात शिक्षकांनी तंत्रज्ञानाचा वापर, ऑनलाइन शिक्षण पद्धती, स्मार्ट क्लासरूम, लोकसहभागातून राबविण्यात येणारे उपक्रम, अध्यापनातील आव्हाने व आवश्यक भौतिक सुविधांबाबत अनुभव मांडले.
