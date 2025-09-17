महापालिका निवडणुकीसाठी लागणार २४ हजार कर्मचारी
पुणे, ता. १७ : पुणे महापालिकेची निवडणूक जानेवारी महिन्यात होत असताना प्रशासनाच्या स्तरावर तयारी सुरू झाली आहे. या सर्व प्रक्रियेत २४ हजार कर्मचाऱ्यांची गजर भासणार असल्याने निवडणूक शाखेकडून मनुष्यबळाची जुळवाजुळव सुरू केली आहे. आतापर्यंत १९ हजार कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित झाली आहे.
पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांसह संपूर्ण शहराची नवीन प्रभागरचना तयार झाली आहे. ही प्रभागरचना ६ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम होणार आहे. यामध्ये ४१ प्रभागांमधून १६५ नगरसेवक निवडून दिले जाणार आहेत. निवडणूक प्रक्रियेसाठी प्रशासनाने विभागीय आयुक्तांकडे १७ निवडणूक अधिकारी आणि तितकेच सहाय्यक निवडणूक अधिकाऱ्यांची मागणी केली आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ३ हजार ४३१ मतदान केंद्रे होती, पण आता नवीन मतदारांची नोंदणी व जास्त मतदान केंद्रे तयार केली जाणार असल्याने ही संख्या ४ हजार ४९० पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. केंद्र निश्चिती व सुविधा तपासण्यासाठी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना समन्वय अधिकारी म्हणून नेमले असून त्यांच्या अहवालावर निवडणूक विभाग अंतिम निर्णय घेणार आहे.
पुणे शहराची व्याप्ती पाहता निवडणुकीसाठी तब्बल २४ हजार कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता भासत आहे. यापैकी सुमारे १९ हजार कर्मचाऱ्यांची माहिती प्रशासनाने संकलित केली आहे. शहरातील विविध शासकीय विभागांतील तीन हजार कर्मचाऱ्यांची माहिती घेतली जात आहे. एकंदरीत कर्मचाऱ्यांची जुळवाजुळव करताना सर्वच विभागांतील कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीचे काम लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
