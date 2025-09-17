इंटरनॅशनल समर इंटर्नशिप प्रोग्रॅम उत्साहात
पुणे, ता. १७ : श्री शिवाजी मेमोरिअल सोसायटीच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी येथे (एआयएसएसएमएस आयओआयटी) एसीएम स्टुडंट चॅप्टरतर्फे इंटरनॅशनल समर इंटर्नशिप प्रोग्रॅम (आयएसआयपी २०२६) या विषयावर आयोजित समुपदेशन सत्र नुकतेच उत्साहात झाले.
या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते म्हणून सीजीसी इंडियाचे डायरेक्टर, विश्वनिकेतनचे व्हाइस प्रेसिडेंट डॉ. संदीप इनामदार यांनी यावेळी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. या प्रसंगी संस्थेचे माननीय सचिव मालोजीराजे छत्रपती व प्राचार्य डॉ. पी. बी. माने आदी उपस्थिती होते. तसेच कार्यक्रमाचे समन्वयक डॉ. मीनाक्षी ए. थलोर होत्या.
‘आयएसआयपी २०२६’ हा ४ ते ६ आठवड्यांचा आंतरराष्ट्रीय इंटर्नशिप कार्यक्रम असून युरोप, अमेरिका व आशियातील २५ हून अधिक नामांकित विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रोजेक्ट-बेस्ड लर्निंग, संशोधन, प्रमाणपत्रे, स्टार्टअप मार्गदर्शन, क्रेडिट ट्रान्स्फर व आंतरराष्ट्रीय अनुभव मिळाला. या सत्रामुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक पातळीवरील संधी, तसेच संशोधन व उद्योजकतेतील दिशा व करिअर प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन मिळाले, असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला.
