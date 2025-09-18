महापालिकेकडून अतिक्रमणांविरुद्ध मोहीम
पुणे, ता. १८ ः महापालिका प्रशासनाकडून शहरातील अतिक्रमणांविरुद्ध ९ सप्टेंबरपासून संयुक्त कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. ढोले पाटील रस्ता, कोथरूड-बावधन, वारजे कर्वेनगर, कोंढवा येवलेवाडी व बिबवेवाडी या क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीमधील सार्वजनिक रस्ते, पदपथांवरील अतिक्रमणांवर अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त संदीप खलाटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई करण्यात आली. रस्तारुंदीत येणारी फ्रंट मार्जिन व साइड मार्जिनमधील अतिक्रमणे, रस्ते व पदपथांवरील अनधिकृत व्यावसायिक, महापालिकेच्या परवाने व फेरीवाला प्रमाणपत्रामधील अटी व शर्तींचा भंग करणारे व्यावसायिक, स्वतः व्यवसाय न करता पोटभाडेकरू ठेवणारे व्यावसायिक, सिलिंडरचा वापर करणे अशा विविध प्रकारे अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. ३१ हजार ७०० चौरस फूट बांधकाम पाडण्यात आले, तर १३ हातगाड्या, ४१ पथारी व काउंटर, १० सिलिंडर, ८८ शेड व झोपड्यांवर कारवाई करण्यात आली.
