अजिंक्य डी. वाय. पाटील विद्यापीठाला नॅककडून ‘अ’ दर्जा मानांकन
पुणे, ता. १८ : अजिंक्य डी. वाय. पाटील विद्यापीठाला राष्ट्रीय मानांकन व मान्यता परिषदेकडून (नॅक) ‘अ’ दर्जा मानांकन मिळाले आहे. या यशासह विद्यापीठाने राष्ट्रीय पातळीवर आपला ठसा उमटविला असल्याचे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राकेश कुमार जैन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंगला नॅक रँकिंगमध्ये २०१-३०० या बँडमध्ये स्थान मिळाले आहे. याशिवाय व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाला आणि बायोटेक इंजिनिअरिंग विभागाला नॅशनल बोर्ड ऑफ ॲक्रेडिटेशनची मान्यता मिळाली आहे. गेल्या वर्षभरात विद्यापीठाने विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. कुलपती डॉ. अजिंक्य डी. वाय. पाटील यांना लंडनमध्ये भारत भूषण पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले, तसेच ९२ टक्के ट्रस्ट इंडेक्स स्कोअर मिळवत विद्यापीठाला ‘ग्रेट प्लेस टू वर्क’ ही आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली. विद्यापीठाने संशोधन आणि तंत्रज्ञानासाठी स्वतंत्र सुपरकॉम्प्युटर प्रकल्पाचा प्रारंभ केला असून जीएनएफझेड परिषदेत नेट झिरो प्रमाणपत्र मिळवणारे ते देशातील पहिले विद्यापीठ ठरले आहे.
संशोधन उत्कृष्टतेतून विद्यापीठाचे निबंध आणि पुस्तके प्रतिष्ठित प्रकाशनांमध्ये प्रकाशित झाली आहेत. विद्यार्थ्यांनीही जागतिक स्तरावर यश मिळवले आहे. स्कूल ऑफ डिझाइनच्या विद्यार्थ्यांनी ग्लोबल इनोव्हेशन चॅलेंजमध्ये पहिले स्थान पटकावले असून, देवाशिष शर्मा (२०२५-२०२६ बॅच) या विद्यार्थ्याला गुगलकडून ५५ लाखांचे वार्षिक पॅकेज मिळाले आहे, अशी माहिती डॉ. जैन यांनी दिली.
