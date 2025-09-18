महावितरणची एक हजार प्रकरणे लोकअदालतीमध्ये निकाली

पुणे, ता. १८ : राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये महावितरणची एक हजार ५७ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या प्रकरणांतून दोन कोटी १८ लाखांची वसुली झाली.
नियमित वसुलीबरोबरच कायमस्वरूपी बंद असलेल्या व थकबाकीमुळे बंद केलेल्या ग्राहकांच्या वीजबिल वसुलीसाठी महावितरणकडून प्रयत्न केले जातात. त्यासाठी वेळोवेळी वसुली मोहिमा राबविल्या जातात. त्यातूनही ज्या प्रकरणांत वसुली होत नाही, अशी प्रकरणे महावितरणतर्फे लोकअदालतीमध्ये ठेवली जातात. पुणे परिमंडलातील गणेशखिंड, रास्ता पेठ व पुणे ग्रामीण या तीन मंडलांमध्ये थकबाकीमुळे बंद असलेल्या ५१ हजार ३१७ वीज ग्राहकांची प्रकरणे राष्ट्रीय लोकअदालतीपुढे ठेवण्यात आले होती. या सर्व प्रकरणातील वादींना तशा नोटिसाही बजावण्यात आल्या होत्या. तसेच वीजचोरीची ८३ प्रकरणेदेखील लोकअदालतीपुढे ठेवण्यात आली.
महत्त्वाचे
- ५१ हजार ३१७ दाखल प्रकरणे
- एक हजार ५३ प्रकरणे निकाली
- दोन कोटी १४ लाख ८९ हजार ३०८ रुपयांचा भरणा
- सर्वाधिक पुणे ग्रामीण मंडलातील १० ग्राहकांकडून एक कोटी ३ लाख ४१ हजारांची वसुली
- रास्ता पेठ मंडलातून ९६ लाख ९७ हजार ८१८ वसूल
- गणेशखिंड मंडलातून १७ लाख ८४ हजार ९३० रुपये वसूल
- वीजचोरीच्या ८३ पैकी ४ गुन्ह्यांमध्ये तडजोड. त्यातून ४ लाख ८ हजार ४४० रुपयांची रक्कम वसूल
