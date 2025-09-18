दिव्यांगांनी साकारलेल्या वस्तूंचे प्रोत्साहन प्रदर्शन उद्यापासून
पुणे, ता. १८ : दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मूळ प्रवाहात आणण्याबरोबरच त्या स्वावलंबी व्हाव्यात, तसेच समाजाला त्यांच्यातील कौशल्यांची ओळख व्हावी, या उद्देशाने पुण्यातील समविचारी मैत्रिणींनी एकत्र येऊन ‘प्रोत्साहन २०२५’ या प्रदर्शनाचे आयोजन केले आहे. हे प्रदर्शन येत्या शनिवारी (ता. २०) ते रविवारी (ता. २१) दरम्यान सकाळी १० ते ८ या वेळेत कर्वे रस्त्याजवळील अश्वमेध हॉल येथे भरविण्यात आले आहे.
यामध्ये महाराष्ट्रातील विविध भागांतील ३१ दिव्यांग व्यक्ती आणि नऊ संस्था या प्रदर्शनात सहभागी झाले आहेत. प्रदर्शनाचे संयोजन रंजना आठल्ये, रेखा कानिटकर, आरती पटवर्धन, माधुरी पाटणकर, शुभदा करंदीकर, गीता पटवर्धन, आबेदा खान, नीलम भाटवडेकर, अमृता पटवर्धन, रोहिणी अभ्यंकर यांनी केले आहे. प्रदर्शनाचे उद्घाटन शनिवारी (ता. २०) सकाळी दहा वाजता दिव्यांगांसाठी कार्यरत असलेल्या इंटिग्रेटेड एज्युकेशन सेंटरच्या अमृता भागवत आणि गतिमंद असलेल्या पूजा मुनोत यांच्या हस्ते होणार आहे. फक्त दिव्यांग व्यक्तींचाच सहभाग असलेल्या या प्रदर्शनात त्यांनी साकारलेल्या उपयुक्त कलात्मक वस्तू आणि खाद्यपदार्थांचे प्रदर्शन व विक्री केली जाते. त्यांच्या कलागुणांचे सादरीकरण हे या प्रदर्शनाचे वैशिष्ट्य आहे.
