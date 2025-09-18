कोथरूडमध्ये गोळीबारात एकजण जखमी
पुणे/ कोथरूड, ता. १८ : कोथरूड पोलिस ठाण्यापासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या मुठेश्वर गणपती मंदिराजवळ बुधवारी मध्यरात्री झालेल्या गोळीबाराने परिसरात खळबळ उडाली. या हल्ल्यात वाकड येथील प्रकाश मधुकर धुमाळ (वय ३६) गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. कोथरूड पोलिसांनी कुख्यात नीलेश घायवळ टोळीतील पाच जणांना अटक केली असून, एक आरोपी अद्याप फरार आहे.
अटक करण्यात आलेल्या संशयितांमध्ये मयूर गुलाब कुंबरे, आनंद अनिल चादळेकर, गणेश सतीश राऊत, मयंक विजय व्यास आणि दिनेश राम फाटक (सर्व रा. कोथरूड) यांचा समावेश आहे, तर रोहित आखाडे हा फरार असून त्याचा शोध सुरू आहे.
घटनास्थळी धुमाळ आपल्या मित्रांसह उभे असताना, दुचाकीवरून आलेल्या आरोपींनी जाण्यासाठी रस्ता न दिल्याच्या कारणावरून वाद घातला. वाद चिघळताच आरोपी मयूर कुंबरेने पिस्तुलातून गोळी झाडली. यात धुमाळ गंभीर जखमी झाले, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप देशमाने यांनी दिली.
दरम्यान, गोळीबाराची घटना कोथरूड पोलिस ठाण्यापासून शंभर पावलांवरच घडल्याने मोठी चर्चा रंगली आहे. या परिसरात कुख्यात गजानन मारणे याचे घरही आहे. ‘गाडीला जाण्यासाठी जागा न दिल्याच्या किरकोळ कारणावरून गोळीबार होतो, हे पटणारे नाही,’ अशी प्रतिक्रिया काही स्थानिकांनी व्यक्त केली.
----------------------
हा टोळीयुद्धाचा प्रकार नसून, जखमी प्रकाश धुमाळ यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. याप्रकरणी पाच जणांना अटक केली असून, आरोपींना शुक्रवारी न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.
- संभाजी कदम, पोलिस उपायुक्त, परिमंडळ तीन
-----
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.