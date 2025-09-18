पुढील दोन दिवस पुण्याला ‘यलो’ अलर्ट
पुणे, ता. १८ : गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाने बुधवारी विश्रांती घेतली होती. मात्र, गुरुवारी (ता. १८) पावसाने परत जोरदार हजेरी लावली. पुढील दोन दिवसदेखील पावसाचा जोर कायम राहणार असल्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्याला पुढील दोन दिवस ‘यलो’ अलर्ट देण्यात आला आहे.
शहर आणि परिसरात गुरुवारी कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२.४ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात आले. शहरात सकाळी ढगाळ वातावरण, तर दुपारी कडक ऊन पडले होते. त्यामुळे पुणेकरांना उकाड्याचा सामना करावा लागला. मात्र, दुपारी साडेतीनच्या सुमारास विजांच्या कडकडाटासह पावसाने जोरदार हजेरी लावली. त्यामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला. परिणामी, पुणेकरांना उकाड्यापासून थोडासा दिलासा मिळाला. पुढील दोन दिवस पावसाचा जोर वाढणार असून शहर आणि परिसरात मेघगर्जना अन् विजांच्या कडकडाटासह हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील दोन दिवस पुणे जिल्ह्याला ‘यलो’ अलर्ट देण्यात आला आहे.
पुणे आणि परिसरात शुक्रवारी (ता. १९) तापमान स्थिर राहणार असून, कमाल तापमान ३० अंश सेल्सिअस, तर किमान तापमान २२ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात येणार आहे. आकाश सामान्यतः ढगाळ राहणार असून, मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह अति हलक्या ते हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. शनिवारी (ता. २०) कमाल तापमानात किंचित वाढ होण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान ३१ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविण्यात येणार असून, आकाश सामान्यतः ढगाळ राहणार असून, मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटासह अति हलक्या ते हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.
