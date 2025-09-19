धनगर समाजाचा आरक्षणासाठी राज्यव्यापी ‘एल्गार’
पुणे, ता. १९ : ‘धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचे (एसटी) आरक्षण मिळावे, यासाठी समाजातील नेत्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. गेल्या ७५ वर्षांच्या लढ्यानंतरही सरकारकडून केवळ आश्वासने मिळत आहेत. या विरोधात धनगर समाज आता राज्यव्यापी आंदोलन करणार आहे,’ अशी माहिती विष्णू कुऱ्हाडे, अमित गडदे, विलास गडदे आणि संतोष वरक यांनी पत्रकार परिषदेत शुक्रवारी दिली.
कुऱ्हाडे म्हणाले, ‘धनगर समाज स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही मागासलेलाच आहे. यादरम्यान अनेक आंदोलने, उपोषणे करूनही समाजाच्या हक्कांना न्याय मिळालेला नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील निव्वळ गोड बोलणे केले, मात्र ठोस निर्णय घेतलेला नाही. समाजातील नेत्यांनी जर या आंदोलनात सहभागी होऊन पाठिंबा दिला नाही, तर त्यांना राज्यात फिरू देणार नाही. २२ सप्टेंबरला प्रत्येक तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना शांततेच्या मार्गाने निवेदन दिले जाईल. त्यावर प्रतिसाद न दिल्यास २४ सप्टेंबरला जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात येईल,’ असा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला.
