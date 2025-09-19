नियम पाळणारे डीजे व्यावसायिकच यंत्रणेचे बळी
पुणे, ता. १९ : पुण्याचा गणेशोत्सव हा राज्याचाच नव्हे, तर संपूर्ण देशाचा आणि देशाबाहेरील लोकांचा आकर्षण बिंदू आहे. या उत्सवात डीजे व्यावसायिकांना सेवा देता येणे ही आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. मात्र, प्रेशर मीड बसविणाऱ्या उपनगरातील आणि राज्याबाहेरून येणाऱ्या डीजे व्यावसायिकांमुळे नियमांचे पालन करणारे सच्चे डीजे व्यावसायिक प्रशासकीय आणि पोलिस यंत्रणेचे बळी ठरत आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय आणि पोलिस यंत्रणेने याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी ‘साउंड अँड इलेक्ट्रिकल्स जनरेटर असोसिएशन पुणे’चे अध्यक्ष बबलू रमजानी आणि राजू कांबळे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली.
रमजानी म्हणाले, ‘‘डीजे व्यावसायिकांसंदर्भातील गैरसमजुतीमुळे वर्षानुवर्षे निगुतीने व्यवसाय करणारे साउंड अँड इलेक्ट्रिकल्स जनरेटर असोसिएशन पुणेचे व्यावसायिक नाहक टीकेचे बळी ठरत आहेत. असोसिएशनतर्फे चौकटी मोडून व्यवसाय करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासंदर्भात पोलिस प्रशासन आणि संबंधित प्रशासनाला वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत. इतकेच नव्हे, तर त्यांना प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकही दिल आहे. तरीही संबंधित यंत्रणेतर्फे या व्यावसायिकांविरोधात कारवाई करण्याऐवजी सरसकट सर्व डीजे व्यावसायिकांना दोषी ठरवले जात आहे.’’ यावेळी उपाध्यक्ष शैलेश गायकवाड, खजिनदार मेहबूब खान, पंकज चौधरी आणि असोसिएशनचे वरिष्ठ सदस्य रमेश धोत्रे उपस्थित होते.
