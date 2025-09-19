आज पुण्यात २० सप्टेंबर २०२५ शनिवार
आज पुण्यात २० सप्टेंबर २०२५ शनिवार
....................
सकाळी ः
प्रदर्शन ः दिव्यांग व्यक्तींनी तयार केलेल्या कलात्मक वस्तूंचे प्रदर्शन ः उद्घाटन हस्ते- अमृता भागवत, पूजा मनोत ः अश्वमेध हॉल, रांका ज्वेलर्सच्या मागे, कर्वे रस्ता ः १०.००.
दुपारी ः
सत्कार सोहळा ः विदिशा विचार मंचतर्फे ः पूना गेस्ट हाउसच्या नऊ दशकांच्या वाटचालीबद्दल सत्कार सोहळा ः सत्कारार्थी- किशोर सरपोतदार, अभय सरपोतदार, सनत सरपोतदार ः हस्ते- राजकुमार चोरडिया ः प्रमुख पाहुणे- कृष्णकुमार गोयल ः महाराष्ट्र साहित्य परिषद, माधवराव पटवर्धन सभागृह, टिळक रस्ता ः १२.००.
सायंकाळी ः
अभिवाचनाचा कार्यक्रम ः रोटरी क्लब ऑफ पुणे गांधी भवनचा रौप्यमहोत्सव सांगता समारंभ ः ‘ज्याचा त्याचा विठ्ठल’- संगीत-चित्र-नाट्य अभिवाचनाचा कार्यक्रम ः उपस्थिती- मुरलीधर मोहोळ, शेखर मेहता, गिरीश प्रभुणे ः यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, कोथरूड ः ४.३०.
व्याख्यान ः सकाळ माध्यम समूहातर्फे ः ‘सकाळ’चे संस्थापक डॉ. नानासाहेब परुळेकर यांच्या १२८ व्या जयंतीनिमित्त व्याख्यान ः विषय- ‘अंतर्गत सुरक्षा- भारतासमोरील आव्हाने आणि उपाय’ ः वक्ते- सदानंद दाते ः डॉ. नानासाहेब परुळेकर स्मृती पुरस्कारांचे वितरण ः बालगंधर्व रंगमंदिर, शिवाजीनगर ः ५.००.
प्रकाशन समारंभ ः कृष्णा पब्लिकेशनतर्फे ः अमृता देशपांडे लिखित ‘किचन क्वीन’ पुस्तकाचे प्रकाशन ः अध्यक्ष- इंदुमती जोंधळे ः हस्ते- मधुरा बाचल ः रूपाली सोनवणे यांचा विशेष सन्मान ः फिरोदिया हॉल, भांडारकर संस्था, लॉ कॉलेज रस्ता ः ५.००.
कुलरंग महोत्सव ः बाल कार्य सन्मान सोहळा- कुलरंग महोत्सव ः पुरस्कारार्थी संस्था- आपली घरं, पुणे ः अध्यक्ष- डॉ. पराग काळकर ः प्रमुख पाहुणे- पराग ठाकूर ः ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले सांस्कृतिक भवन, टिंबर मार्केट, महात्मा फुले पेठ ः श्री शिवाजी कुल माजी कुलवीर संघ, पंतसचिव स्काउट क्रीडांगण, सदाशिव पेठ ः ५.००.
काव्यसंमेलन ः दलित स्वयंसेवक संघ व अण्णा भाऊ साठे स्मारक संस्थेतर्फे ः खुले काव्यसंमेलन ः अध्यक्ष- सीताराम नरके ः प्रमुख पाहुणे- सुभा लोंढे ः बंडा जोशी एकपात्री प्रयोग ः दलित स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय, के ब्लॉक, नेहरू स्टेडियम, स्वारगेट, सारसबाग ः ५.००.
पुरस्कार वितरण ः गानवर्धन आणि तात्यासाहेब नातू फाउंडेशनतर्फे ः स्वरयोगिनी डॉ. प्रभा अत्रे शास्त्रीय संगीत पुरस्कार ः पुरस्कारार्थी- पं. रामदास पळसुले ः हस्ते- डॉ. अजय पोहनकर व अच्युत गोडबोले ः रामदास पळसुले (तबलावादन), निनाद दैठणकर (संतूरवादन), आरती ठाकूर-कुंडलकर (शास्त्रीय गायन) ः टिळक स्मारक मंदिर, टिळक रस्ता ः ५.३०.
शास्त्रीय संगीत मैफील ः जयपूर गुणिजनखाना आयोजित ः मनोहर पटवर्धन यांच्या शास्त्रीय गायनाची मैफल ः साथसंगत- उपेंद्र सहस्रबुद्धे (हार्मोनिअम), अविनाश पाटील (तबला) ः जयपूर गुणिजनखाना, तिसरा मजला, सुमती, बीएमसीसी रस्ता ः ६.००.
अभिवाचनाचा कार्यक्रम ः कलासरगम ठाणे आयोजित ः अनुभूती (काळाला जागं ठेवणारा अनुभव) ः दिग्दर्शन- प्रा. विजय जोशी ः सादरीकरण- नरेंद्र बेडेकर ः अभिवाचक- अशोक समेळ, कुमार सोहोनी, वासंती वर्तक, नंदिनी बेडेकर व उदय सबनीस ः श्रीराम लागू- अवकाश, हिराबाग, टिळक रस्ता ः ७.००.
...................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.