‘एनआयए’चे महासंचालक सदानंद दाते यांचे आज व्याख्यान
पुणे, ता. १९ : ‘सकाळ’चे संस्थापक-संपादक डॉ. नानासाहेब परुळेकर यांच्या १२८व्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) महासंचालक सदानंद दाते यांचे शनिवारी (ता. २०) बालगंधर्व रंगमंदिरात सायंकाळी साडे पाच वाजता व्याख्यान आयोजित करण्यात आले आहे. ‘अंतर्गत सुरक्षा : भारतासमोरील आव्हाने आणि उपाय’ हा त्यांच्या व्याख्यानाचा विषय आहे.
मुंबईत २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात दहशतवाद्यांना प्रत्युत्तर देणाऱ्या व्यक्तींपैकी दाते हे एक आहेत. या हल्ल्यात दाखविलेल्या शौर्यामुळे त्यांना राष्ट्रपती शौर्य पदकाने सन्मानित केले आहे. २००६मध्ये त्यांना उत्कृष्ट सेवेसाठी राष्ट्रपती पोलिस पदक आणि २०१४मध्ये विशिष्ट सेवेसाठी पदक प्राप्त झाले आहे. मुंबईतील २६/११च्या हल्ल्यामागील सूत्रधारांपैकी एक असलेल्या तहव्वूर राणाच्या चौकशीचे नेतृत्व दाते यांना सोपविले आहे. दाते हे महाराष्ट्र केडरमधील भारतीय पोलिस सेवेचे (आयपीएस) १९९० च्या बॅचचे अधिकारी आहेत. सध्या ते राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) महासंचालक पदावर कार्यरत आहेत.
हे लक्षात ठेवा
- वक्ते : सदानंद दाते, महासंचालक, राष्ट्रीय तपास संस्था
- विषय : ‘अंतर्गत सुरक्षा : भारतासमोरील आव्हाने आणि उपाय’
- तारीख : शनिवार, २० सप्टेंबर २०२५
- स्थळ : बालगंधर्व रंगमंदिर
- वेळ : सायंकाळी ५.३० वाजता
