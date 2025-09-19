गोळीबारप्रकरणी घायवळ टोळीतील पाच जणांना पोलिस कोठडी
पुणे, ता. १९ : कोथरूडमधील गोळीबार प्रकरणात कुख्यात नीलेश घायवळ टोळीतील पाच जणांना न्यायालयाने येत्या २५ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.
पोलिस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी (ता. १७) रात्री पावणेबाराच्या सुमारास मुठेश्वर चौकाजवळ प्रकाश मधुकर धुमाळ (वय ३६, रा. वाकड, मूळ रा. सेलू, जि. परभणी) हे आपल्या मित्रांसह उभे होते. त्यावेळी दुचाकीवरून आलेल्या आरोपींशी रस्त्यावरून जाण्याच्या कारणावरून वाद झाला. वाद चिघळताच आरोपी मयूर कुंबरेने पिस्तुलातून धुमाळ यांच्यावर गोळी झाडली. यात धुमाळ गंभीर जखमी झाले.
याप्रकरणी कोथरूड पोलिसांनी घायवळ टोळीतील मयूर गुलाब कुंबरे (वय २९), आनंद अनिल चांदळेकर (वय २४), गणेश सतीश राऊत (वय ३२), मयंक ऊर्फ माँटी विजय व्यास (वय ३०) आणि दिनेश राम पाठक (वय २८, सर्व रा. कोथरूड) या पाच जणांना अटक करण्यात आली होती. आरोपींना शुक्रवारी (ता. १९) न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. दरम्यान, या प्रकरणातील आणखी एक आरोपी रोहित आखाडे हा फरार आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रवींद्र आळेकर करीत आहेत.
