पंचांग-२० सप्टेंबर २०२५ साठी

- - - - - - - - - - - - - -

शनिवार : भाद्रपद कृष्ण १४, चंद्रनक्षत्र मघा, चंद्रराशी सिंह, चंद्रोदय पहाटे ५.३७, चंद्रास्त सायंकाळी ५.३७, चतुर्दशी श्राद्ध, शस्त्रादिहत पितृ श्राद्ध, अमावास्या प्रारंभ रा. १२.१७, भारतीय सौर भाद्रपद २९ शके १९४७.

---------------------------------------------

सूर्योदय ः ६.१६

सूर्यास्त ः ६.२४

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

तापमान -

कमाल - 28.4 oC

किमान - 21.9 oC

- - - - - - - - - - - - - - - -

हवेचा दर्जा - चांगला

(एक्यूआय) ४०

- - - - - - - - - - - - - -

सेन्सेक्स - 82,626.23 (-387.73)

निफ्टी - 25,327.05 (-96.55)

--------

यूएसडी - ८०.०९

यूरो - १०३.४६

पौंड - ११८.६९

--------

सोने - १,०९,७७५ (प्रति १० ग्रॅम)

चांदी - १,२५,५६३ (प्रति १ किलो)

-----------

अंडी - रु. ५९० (प्रति १०० नग)