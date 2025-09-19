आयुष कोमकर खूनप्रकरणी आरोपींची २७ बँक खाती गोठवली
पुणे, ता. १९ : आयुष कोमकर खून प्रकरणात पोलिसांनी आरोपींची २७ बँक खाती गोठवली असून, त्या खात्यांमध्ये ५० लाख ६६ हजार रुपये इतकी रक्कम आहे. यापूर्वी घरझडतीत जप्त केलेल्या मालमत्तेव्यतिरिक्त ही रक्कम असून, टोळीच्या सर्व सदस्यांच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेची माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
बंडू आंदेकर आणि सोमनाथ गायकवाड यांच्या टोळीयुद्धातून वनराज आंदेकर याचा गतवर्षी गोळ्या झाडून व कोयत्याने वार करून खून झाला होता. या खुनाचा बदला म्हणून गणेश कोमकरचा मुलगा आयुषचा गणेश विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला गोळ्या झाडून खून करण्यात आला होता. याबाबत समर्थ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्यात पोलिसांनी आत्तापर्यंत बंडू ऊर्फ सूर्यकांत राणोजी आंदेकर (वय ७०, रा. नाना पेठ) याच्यासह १५ आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यात तीन महिलांचा समावेश आहे. या तीन महिला न्यायालयीन कोठडीत असून, उर्वरित १२ आरोपींची २९ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत रवानगी केली आहे.
आरोपींवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. गुन्हे शाखेने यापूर्वी बंडू आंदेकरच्या घरझडतीदरम्यान ७७ तोळे सोन्याचे दागिने, अडीच लाखांची रोकड असा सुमारे ७५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला होता. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपींची २७ बँक खाती गोठवली आहेत.
