टिपू पठाण टोळीतील फरार आरोपीला अटक
पुणे, ता. १९ : शहरातील टिपू पठाण टोळीशी संबंधित फरार आरोपी उबेद अन्सार खान (वय २७, रा. हडपसर) याला पोलिसांनी अटक केली. गुन्हे शाखा युनिट पाचच्या पथकाने मांजरी बुद्रुक परिसरात ही कारवाई केली.
काळेपडळ पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यातील आरोपी उबेद खान याच्यावर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यान्वये (मकोका) गुन्हा दाखल आहे. दरम्यान, युनिट पाचमधील पोलिस अंमलदार अकबर शेख, विनोद शिवले आणि प्रताप गायकवाड यांना उबेद खान मांजरीतील शिंगोटे पार्कजवळ असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार पथकाने सापळा रचून त्याला अटक केली. नंतर त्याला काळेपडळ पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. ही कारवाई गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त निखिल पिंगळे आणि सहाय्यक आयुक्त राजेंद्र मुळीक यांच्या मार्गदर्शनखाली पोलिस निरीक्षक संजय पतंगे यांच्या पथकाने केली.
