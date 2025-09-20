‘रिलायन्स डिजिटल’मध्ये ‘ॲपल आयफोन १७’ उपलब्ध
पुणे, ता. २० :‘रिलायन्स डिजिटल’ या इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल साखळी दुकानांत ‘ॲपल आयफोन १७’ ही मोबाईल श्रेणी देशभर विक्रीस ठेवण्यात आली आहे. सध्या चर्चेत असलेला हा नवा आयफोन या माध्यमातून मोठ्या शहरांपासून गावांपर्यंतच्या इच्छुकांना खरेदी करता येईल.
सणासुदीच्या काळात ‘रिलायन्स डिजिटल’मध्ये ‘आयफोन १६ प्लस’ व ‘आयफोन १६ ई’ हे फोन आतापर्यंतच्या सर्वांत कमी किमतीत उपलब्ध होणार असल्याचे कंपनीच्या वतीने सांगण्यात आले. प्रथमच ‘आयफोन १६ प्लस’ ५७,९९० रुपयांना, तर ‘आयफोन १६ ई’ ४२,९९० रुपयांना उपलब्ध आहे. ‘आयफोन १६ प्लस’चा मोठा स्क्रीन व्हिडिओ पाहणे, गेम्स खेळणे तसेच एकावेळी फोनवर विविध कामे करण्यासाठी उपयुक्त आहे, तर ‘आयफोन १६ ई’ हा ‘ॲपल इंटलिजन्स’ची साथ असलेला सर्वांत कमी किमतीचा आयफोन आहे.
