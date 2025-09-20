कर्जाच्या आमिषाने तरुणाची १९ लाखांची फसवणूक
पुणे, ता. २० : कर्ज मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी कात्रज परिसरातील एका तरुणाची तब्बल १९ लाख ५७ हजार रुपयांची फसवणूक केली. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार तरुण कात्रज भागात राहतो. त्याला व्यवसायासाठी कर्जाची गरज होती. याचाच फायदा घेत सायबर चोरट्यांनी त्याच्याशी संपर्क साधून कर्ज मंजूर करून देण्याचे आमिष दाखविले. त्यानंतर कर्ज मिळवण्यासाठी प्रक्रिया शुल्क व इतर रकमेची गरज आहे, असे सांगून विविध हप्त्यांमध्ये १९ लाख ५७ हजार रुपये त्याच्या खात्यात जमा करण्यास सांगितले.
सायबर चोरट्यांचा
महिलेची साडेपाच लाखांना गंडा
शेअर बाजारात गुंतवणुकीतून मोठा परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी सिंहगड रस्ता परिसरातील एका महिलेची पाच लाख ३३ हजार रुपयांची फसवणूक केली. तक्रारदार महिला नऱ्हे भागात राहतात. चोरट्यांनी त्यांच्या मोबाईलवर संदेश पाठवून गुंतवणुकीचे आमिष दाखविले. त्यानंतर महिलेला एका बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यास सांगितले. पैसे जमा केल्यानंतर चोरट्यांनी केवळ परतावा नाही तर मूळ रकमेचीही परतफेड केली नाही. या प्रकरणाचा तपास गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक उल्हास कदम करत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.