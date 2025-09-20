‘सिंहगड हाफ मॅरेथॉन’ २८ सप्टेंबरला
पुणे, ता. २० : आरोग्य, फिटनेस आणि वारशाचा संगम घडवणारी ‘सिंहगड हाफ मॅरेथॉन’ यंदा तिसऱ्या पर्वात प्रवेश करत आहे. ‘स्वानंद सोशल फेडरेशन’, ‘महाराष्ट्र वन विभाग’ आणि ‘पुणे ग्रामीण पोलिस’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही स्पर्धा रविवारी (ता. २८) आयोजित केली आहे. पहिल्या दोन पर्वांना मिळालेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादानंतर यंदाही १,४०० हुन अधिक धावपटू सहभागी होणार आहेत.
या मॅरेथॉनचे एक्स्पो शनिवारी (ता. २७) सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत सेनापती बापट रस्ता येथील वन भवन येथे भरवले जाणार आहे. येथे सहभागी स्पर्धकांना बिब, टी-शर्ट आणि गुडी बॅग्ज दिल्या जातील. ही स्पर्धा डोणजे येथील कृष्णाई वॉटर पार्कपासून सुरू होईल. २१ किलोमीटर शर्यत सकाळी पावणेसहा वाजता, १० किलोमीटर सकाळी ६ वाजता आणि ५ किलोमीटर सकाळी सव्वासहा वाजता सुरू होणार आहे. धावपटूंनी नियोजित वेळेच्या किमान ३० मिनिटे आधी उपस्थित राहण्याचे आवाहन आयोजकांनी केले. धावपटूंसाठी मार्गावर पाणी, केळी व इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक देणारे हायड्रेशन पॉइंट्स, वैद्यकीय सुविधा, अॅम्ब्युलन्स व फिजिओथेरपीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
या मॅरेथॉनच्या उद्घाटनप्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पुणे वन विभागाचे वनसंरक्षक आशिष ठाकरे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल आणि पुणे विभागाचे उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते आदी उपस्थित राहणार आहेत. दर रविवारी सिंहगडावर भटकंतीसाठी जाणाऱ्या नागरिकांनी २८ सप्टेंबरला सकाळी ५ ते १० या वेळेत डोणजे ते टॉप या रस्त्याचा वापर टाळावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.