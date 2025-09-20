सप्तपदी असोसिएशनतर्फे दुर्गा पूजा महोत्सव
पुणे, ता. २० : सांस्कृतिक महोत्सवाच्या माध्यमातून विविध समाजातील नागरिकांना एकत्र आणण्यासाठी सप्तपदी कल्चरल अँड स्पोर्ट्स असोसिएशनतर्फे शारदीय दुर्गा पूजा महोत्सवाचे २७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबरदरम्यान आयोजन केले आहे. हा महोत्सव बालेवाडी हायस्ट्रीट येथील साफा बँक्वेटस येथे होणार आहे.
यंदाच्या महोत्सवाची संकल्पना ‘वारसा आणि सामंजस्याची सांगड’ (हेरिटेज मीटस हार्मनी) अशी असून, या महोत्सवात बंगाली संस्कृतीतील प्राचीन परंपरांचा तसेच सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा संगम पाहायला मिळणार आहे, अशी माहिती असोसिएशनचे सरचिटणीस स्नेहा कुंडू, सौमित्र कुंडू आणि विश्वस्त श्रेया भनोट यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. पाच दिवस चालणाऱ्या या महोत्सवात भक्ती संगीत, नृत्याविष्कार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रसाद वितरण, वस्तू प्रदर्शन, फूड कोर्ट आदी आकर्षणे आहेत. संपूर्ण वातानुकूलित संकुल, व्हॅले पार्किंग, ज्येष्ठ नागरिक व अपंगांसाठी व्हीलचेअर सुविधा तसेच २४ तास वैद्यकीय असणार आहे. दररोज सकाळी विधिवत दुर्गा पूजा, पुष्पांजली व पारंपरिक पूजा विधी पार पाडेल. यावेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय बिस्वास म्हणाले, ‘दुर्गा पूजा महोत्सवातून भक्तिभावाबरोबरच सामाजिक ऐक्य आणि सांस्कृतिक परंपरेचे दर्शन घडते. या महोत्सवात पारंपरिक बंगाली खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेण्याची संधीही नागरिकांना मिळणार आहे.’
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.