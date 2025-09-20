पानशेतमध्ये शनिवारपासून आंतरराष्ट्रीय पर्यटन लघुपट महोत्सव
पुणे, ता. २० : जागतिक पर्यटन दिनानिमित्त परभन्ना फाउंडेशन, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास मंडळ आणि धोंडू बाजी चव्हाण प्रतिष्ठान यांच्यातर्फे चौथा आंतरराष्ट्रीय पर्यटन लघुपट महोत्सव २७ आणि २८ सप्टेंबरला वरसगाव (पानशेत) येथील सूर्य शिबिर रिसॉर्टमध्ये होणार आहे, अशी माहिती फाउंडेशनचे अध्यक्ष गणेश चप्पलवार यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली. हा महोत्सव सर्वांसाठी खुला आहे.
यंदा महोत्सवात १७ राज्य व दोन देशांतील ६१ लघुपटांपैकी १७ निवडक लघुपट व माहितीपटांचे प्रक्षेपण होणार आहे. महोत्सवाचे उद्घाटन २७ सप्टेंबरला सकाळी ११ वाजता होणार असून, शिवकालीन शस्त्रास्त्रांचे प्रात्यक्षिक व मर्दानी खेळ होणार आहेत. दुपारी पानशेतच्या सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिणामांवर चर्चा होईल, तर त्यानंतर ‘निसर्ग, इतिहास आणि पर्यटनातील रोजगाराच्या संधी’ या विषयावर परिसंवाद होईल. पहिल्या दिवशी दुपारी लघुपटांचे स्क्रिनिंग, तर सायंकाळी संगीत मैफलीचे आयोजन केले आहे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी पर्यटन क्षेत्राशी संबंधित स्थानिक मालक व व्यावसायिकांचा मेळावा होणार आहे. त्यानंतर निवडक लघुपटांचे स्क्रिनिंग व ‘महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळे व चित्रपटाचे चित्रीकरण’ या विषयावर परिसंवाद होणार आहे. दुपारी ‘पानशेतमधील निसर्ग, इतिहास, भूगोल आणि पर्यटन’ या विषयावर प्रकट मुलाखत असणार आहे. दुपारी ३ ते ५ दरम्यान पुरस्कार समारंभ पार पडेल.
यंदाचा जीवनगौरव पुरस्कार वीणा गोखले यांना जाहीर झाला आहे. तसेच ‘बेस्ट टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स अवॉर्ड’ अमित कुलकर्णी यांना प्रदान होणार असून, सर्वोत्कृष्ट लघुपटासह विविध पुरस्कार दिले जाणार आहेत. महोत्सवात आमदार शंकर मांडेकर, राज्य पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. अतुल पाटणे, अभिनेत्री छाया कदम, अभिनेता विठ्ठल काळे आदी उपस्थित राहणार आहेत. लघुपट महोत्सवाचे परीक्षक म्हणून अभिनेत्री वैशाली केंदळे, डॉ. संतोष पठारे आणि दिग्दर्शक अक्षय इंडिकर हे असणार आहेत.
