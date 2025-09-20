व्यवसाय करण्यावरून झालेल्या वादातून दाम्पत्याला मारहाण
पुणे, ता. २० : व्यवसायाच्या जागेवरून झालेल्या वादातून टोळक्याने दाम्पत्याला बेदम मारहाण केल्याची घटना श्री तांबडी जोगेश्वरी मंदिर परिसरात घडली. याप्रकरणी विश्रामबाग पोलिसांकडून सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.
याबाबत मयूर हनुमंत आवळे (वय ३०, रा. धनकवडी) यांनी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यावरून पाच जणांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आवळे हे बुधवार पेठेतील श्री तांबडी जोगेश्वरी मंदिर परिसरात आसन विक्रीचा व्यवसाय करतात. मंदिरासमोर असलेल्या मोकळ्या जागेत किरकोळ वस्तुंची विक्री करणारे व्यावसायिक पथारी मांडून व्यवसाय करतात. तेथे व्यवसाय करण्याच्या वादातून आरोपींनी शुक्रवारी (ता.१९ ) दुपारी साडेचारच्या सुमारास आवळे आणि त्यांच्या पत्नीला बांबूने मारहाण केली. मारहाणीत आवळे दाम्पत्य जखमी झाले. पसार झालेल्या आरोपींचा शोध घेण्यात येत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.