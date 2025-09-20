मसापची निवडणूक हे लोकशाहीचे ढोंग
पुणे, ता. २० : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची विद्यमान कार्यकारिणी आता जाहीर करत असलेली निवडणूक हे लोकशाहीचे केलेले ढोंग आहे, असा आरोप महाराष्ट्र साहित्य परिषद संरक्षण कृती समितीने केला. समितीचे कार्याध्यक्ष धनंजय कुलकर्णी, निमंत्रक शशांक महाजन यांनी याबाबतचे पत्रक प्रसिद्धीस दिले.
‘‘मसापच्या पदाधिकाऱ्यांनी २०२१ मध्ये घटनेनुसार निवडणूक न घेता बेकायदेशीर पद्धतीने संस्थेचा कारभार ताब्यात घेतला. धर्मादाय आयुक्तांच्या न्यायालयात या बदल अहवालास मान्यता नाही, तसेच या पदाधिकाऱ्यांनी घटनेनुसार निवडणुका घेतल्याचे खोटे प्रतिज्ञापत्रही सादर केले आहे. हा फौजदारी गुन्हा करणाऱ्या बनावट पदाधिकाऱ्यांना निवडणूक लढवण्याचा नैतिक व कायदेशीर अधिकार नाही. त्यामुळे संस्थेवर प्रशासक नियुक्त करावा आणि संस्थेच्या निवडणुका प्रशासकाच्या नियंत्रणाखाली घ्याव्यात’’, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
