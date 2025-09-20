कॉफीच्या पाकीटांमध्ये तीन कोटींचा अमली पदार्थ
पुणे, ता. २० : बँकॉक येथून कॉफीच्या पाकीटांमध्ये तब्बल पाच किलो २६२ ग्रॅम मेथाक्वालोन हा दोन कोटी ६१ लाखांचा बंदी असलेला अमली पदार्थ जप्त करण्यात आला आहे. सीमा शुल्क विभागाच्या (कस्टम) गुप्तचर यंत्रणेने हा प्रकार उघडकीस आणला आहे. या प्रकरणी मुंबईच्या एका महिलेला अटक केली आहे.
फहेमिदा महम्मद साहिद अली खान (वय ४४, रा. नयानगर, रहेजा हॉस्पिटल मार्ग, माहीम वेस्ट, मुंबई) असे अटक केलेल्या महिलेचे नाव आहे. याबाबत सीमा शुल्क विभागाच्या पोलिस निरीक्षक पलक यादव यांनी फिर्याद दिली आहे. गुरुवारी (ता. १८) संध्याकाळी बँकॉकवरून आलेले एअर इंडिया एक्सप्रेसचे विमान पुण्यात उतरले. विमानतळाच्या बाहेर पडत असताना फहेमिदाच्या हालचालींवर गुप्तचर यंत्रणेच्या पथकातील काहींना संशय आला. तपासणीसाठी उघडलेल्या तिच्या ट्रॉली बॅगमध्ये कपडे, चॉकलेट्ससोबत १० कॉफी पाकिटे सापडली. त्या कॉफीची साधी वाटणारी नऊ पाकिटे विभागाने फोडून पाहिली असता त्यामध्ये पांढऱ्या रंगाची पावडर आढळली. किटद्वारे त्या पदार्थाची तपासणी केल्यानंतर तो मेथाक्वालोन असल्याचे लक्षात आले.
