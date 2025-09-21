पुणे महापालिकेत उपायुक्तांच्या अंतर्गत बदल्या

पुणे, ता. २१ ः महापालिका प्रशासनाकडून शनिवारी महापालिकेतील उपायुक्तांच्या अंतर्गत बदल्या करण्यात आल्या. सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त प्रसाद काटकर यांनी याबाबतचे आदेश दिले.
सोलापूर महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रवी पवार व फलटण नगरपरिषदेचे मुख्य अधिकारी निखिल मोरे हे दोघेही महापालिकेत उपायुक्त पदावर रुजू झाले. त्यानंतर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्या आदेशाने उपायुक्तांच्या बदल्यांचे आदेश काढण्यात आले. त्यानुसार, रवी पवार यांच्याकडे मोटार वाहन व पर्यावरण विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आली, तर निखिल मोरे यांची भूसंपादन व व्यवस्थापन विभागाच्या उपायुक्तपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. दरम्यान, मिळकत कर विभागातून माधव जगताप यांची काही महिन्यांपूर्वी परिमंडळ एकच्या उपायुक्तपदी बदली करण्यात आली होती. त्यांची परिमंडळ एकच्या उपायुक्तपदाची जबाबदारी कायम ठेवत, जगताप यांना पुन्हा एकदा आकाशचिन्ह व परवाना विभाग, मंडई विभाग व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
काही महिन्यांपूर्वीच मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाची जबाबदारी दिलेल्या उपायुक्त वसुंधरा बारवे यांची बदली प्राथमिक शिक्षण विभाग, माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभाग संनियंत्रण, प्रशिक्षण प्रबोधिनीच्या उपायुक्तपदी बदली करण्यात आली आहे. तर, शिक्षण विभाग दिलेल्या विजयकुमार थोरात यांची सामान्य प्रशासन विभाग, तांत्रिक विभाग व बीओटी सेलच्या उपायुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. बदली व अतिरिक्त जबाबदारी दिलेल्या उपायुक्तांची नावे व पदे पुढीलप्रमाणे ः संतोष वारुळे (परिमंडळ २, माहिती व जनसंपर्क, सोशल मीडिया कक्ष), सुनील बल्लाळ (परिमंडळ क्रमांक ५), संदीप खलाटे (अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभाग, सुरक्षा विभाग संनियंत्रण), अविनाश सपकाळ (कर आकारणी व कर संकलन विभाग, महात्मा फुले वाडा आरक्षित क्षेत्राचे संपादनाचे कामकाज), जयंत भोसेकर (समाज कल्याण, समाज विकास, मागास प्रवर्ग, तक्रार निवारण अधिकारी दिव्यांग), संदीप कदम (घनकचरा व्यवस्थापन विभाग), अरविंद माळी (परिमंडळ ४, मध्यवर्ती भांडार विभाग), राहुल जगताप (माहिती तंत्रज्ञान विभाग), रमेश शेलार (सहाय्यक अतिक्रमण/अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभाग).
