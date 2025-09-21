शहीद मेजर प्रदीप ताथवडे यांची जयंतीनिमित्त अभिवादन
पुणे, ता. २१ : पाच अतिरेक्यांचा पराभव करून देशासाठी प्राण अर्पण करणाऱ्या शहीद मेजर प्रदीप ताथवडे यांच्या जयंतीनिमित्त कर्वेनगर येथील शहीद मेजर प्रदीप ताथवडे येथे कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. कार्यक्रमाची सुरवात दीपप्रज्वलनाने झाली. त्यानंतर मेजर ताथवडे यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.
ब्रिगेडियर ठाकूर यांनी मेजर ताथवडे यांच्या शौर्यगाथेचे स्मरण करून त्यांचा पराक्रम नागरिकांसमोर मांडला. कर्नल खाडीलकर यांनी सैनिकांच्या जीवनावर आधारित ‘जिंदगी का सफर’ या पुस्तकाचे प्रकाशन वीरमाता कुसुम ताथवडे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी यावेळी ब्रिगेडियर आनंद ठाकूर, लेखक सुभाष जाधव, कर्नल खाडीलकर, कर्नल शिंदे, कर्नल ढोले, वीरपत्नी लीना ताथवडे, गणेश पासलकर, गिरीश खत्री, प्राची बगाटे, रूपाली मगर, भानू ताथवडे, उज्ज्वला बोडके, अनुराधा कर्णे, संध्या वैद्य, प्रांजल ताथवडे, सुनीता वाघमोडे, शारदा घोरपडे, अंकुश राजे, प्रकाश-माया चिखलीकर लोबार, उमेश ढोकणे उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.