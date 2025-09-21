पुणे नवरात्रौ महोत्सवाचे आज महसूलमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन
पुणे, ता. २१ : पुणे नवरात्रौ महोत्सवाचे उद्घाटन सोमवारी (ता. २२) सायंकाळी ४.३० वाजता स्वारगेट येथील गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते होणार आहे. यावेळी राज्याच्या नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, माजी आमदार उल्हास पवार आदी उपस्थित राहणार आहेत.
या उद्घाटन सोहळ्यात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश प्रभुणे यांना ‘महर्षी’ पुरस्काराने सन्मानित केले जाणार आहे. तसेच, ‘श्री लक्ष्मीमाता जीवन गौरव पुरस्कारा’ने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर, राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, सामाजिक कार्यकर्त्या डॉ. मेधा पुरव-सामंत, ‘बुलडाणा अर्बन को. ऑप. क्रेडिट सोसायटी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिरीष देशपांडे आणि लोककलावंत प्रमिला लोदगेकर यांना गौरविले जाणार आहे. तत्पूर्वी, सोमवारी सकाळी ६ वाजून ४१ मिनिटांनी शिवदर्शन येथील श्री लक्ष्मीमाता मंदिरात आबा बागूल व जयश्री बागूल यांच्या हस्ते घटस्थापना होणार आहे.
